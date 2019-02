Ten Hag schaart zich achter Van Bommel in Keuken Kampioen Divisie-debat

Trainer Erik ten Hag van Ajax is het eens met Mark van Bommel, die pleitte voor andere regels voor beloftenteams in de Keuken Kampioen Divisie.

De oefenmeester van PSV uitte vorige week zijn onvrede over de manier waarop spelers uit het eerste elftal de kans wordt ontnomen om wedstrijdritme op te doen op een lager niveau. Ten Hag snapt wat Van Bommel bedoelt.

Van Bommel vindt het 'heel raar' dat spelers die in het weekend deel uitmaken van de wedstrijdselectie van het eerste elftal, op maandag niet mogen meedoen bij de beloften. Het maakt daarbij niet uit of die spelers in het weekend minuten maakten voor het eerste. Volgens Van Bommel leidt de regel ertoe dat jonge spelers stil staan in hun ontwikkeling; hij wil graag talenten opnemen in zijn eigen selectie, al is het alleen maar om ze te belonen.



Bovendien mogen spelers boven de 23 jaar niet meedoen bij de Jong-ploegen. PSV wil de regels tijdens de bondsvergadering in mei bespreken. De huidige koploper van de Eredivisie hoopt op een tussenoplossing, waarbij spelers die 's weekends op de bank zaten of kort meededen in het eerste elftal 'gewoon' mogen meespelen op maandag. Tevens zint PSV op een dispensatieregeling, zodat een gelimiteerd aantal 'oudere' spelers op het veld kan staan in de Keuken Kampioen Divisie.



Andere clubs uit de competitie vinden dat er daardoor sprake kan zijn van oneerlijke concurrentie en zijn erop tegen. Clubs als PSV en Ajax kunnen hun grootste talenten ook verhuren om ze ervaring op te laten doen, stellen ze. Niettemin schaart Ten Hag zich vrijdag op de persconferentie achter Van Bommel. Hij vindt dat er een regeling moet komen voor spelers die langdurig geblesseerd zijn geweest. Het is volgens Ten Hag 'in het belang van het Nederlandse voetbal' dat zulke voetballers ritme kunnen opdoen in de beloftenploeg en als voorbeeld wijst hij naar verdediger Joël Veltman.



"Veltman is een potentiële international. Je moet zo'n speler, die er lang uit is geweest, één, twee of drie wedstrijden de kans geven", vindt Ten Hag. Veltman was sinds april 2018 uit de roulatie met een kruisbandblessure, maar kan zaterdagavond zijn rentree maken in de uitwedstrijd tegen Heracles Almelo. Hij behoort in ieder geval tot de wedstrijdselectie. "Als je op de bank zit, kun je ook spelen. Hij zou theoretisch ook kunnen beginnen. Hij heeft wedstrijden nodig. We proberen daarom wat te organiseren, maar uiteindelijk gaat ook om wedstrijden om het echie ."