Ten Hag ruikt kansen tegen Juventus: "Dat plan moeten wij gaan trekken"

Ajax werd vrijdag bij de loting voor de kwartfinales van de Champions Leauge geloot aan Juventus.

Erik ten Hag ziet de dubbele confrontatie met de Italiaanse landskampioen als een enorme uitdaging. "Een fantastisch affiche, een geweldige wedstrijd voor ons", zegt de trainer van de Amsterdammers in een eerste reactie via de officiële kanalen van .

Ten Hag ziet kansen tegen de Italianen, maar erkent dat favoriet is. "Als wij er onbevangen, maar wel realistisch tegenaan gaan, liggen er zeker kansen." De coach bestempelt Juventus als een ervaren ploeg die op verschillende manieren kan spelen. "Dat maakt de uitdaging des te groter en daar liggen ook de kansen."



De oefenmeester vindt Juventus meer dan alleen Cristiano Ronaldo en noemt spelers als Giorgio Chiellini, Leonardo Bonucci en Mario Mandzukic. "Maar Ronaldo is gehaald om ze van de frustratie van het maar niet winnen van de af te kunnen helpen. De Champions League is hun doel dit jaar. Aan ons om dat te dwarsbomen."



De 3-0 overwinning van Juventus op maakte indruk op Ten Hag. De Italiaanse topclub verloor in februari met 2-0 van los Colchoneros , maar in eigen huis wist Juventus de ommekeer te realiseren via Ronaldo, die een hattrick produceerde. Ten Hag hoopt dat zijn ploeg aan voetballen toekomt tegen Juventus.



"Dat plan moeten wij gaan trekken. We moeten het realistisch tegemoet treden en de Europese wetten aannemen. In het afgelopen jaar hebben we stappen voorwaarts gezet. Dit wordt de grootste uitdaging. Twee traditierijke clubs, twee geweldig shirts, de onderlinge historie en twee clubs die vele titels hebben gewonnen. Dat zindert, maakt nieuwsgierig en we kijken er enorm naar uit."