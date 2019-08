Ten Hag rekent op Van de Beek en gaat in op situatie Dolberg

Erik ten Hag denkt dat Donny van de Beek de rest van het seizoen bij Ajax blijft.

Op de achtergrond sluimert de interesse van , terwijl men in Amsterdam hoopt op een langer verblijf van de Oranje-international. In aanloop naar de wedstrijd van zaterdagavond tegen liet de trainer zich kort uit over de situatie van Van de Beek en ging hij wat dieper in op die van Kasper Dolberg. De Deense spits is zijn basisplaats kwijt en wordt gelinkt aan TSG .

Van de Beek gaf na afloop van de wedstrijd tegen PAOK Saloniki (3-2 winst) aan dat hij hoopt dat er snel duidelijkheid rondom zijn situatie komt. Tijdens het persmoment werd Ten Hag vrijdag gevraagd naar de stand van zaken. "Dit soort vragen moet je aan Marc (Overmars, red.) stellen", reageerde de coach. Gevraagd naar zijn eigen gedachte, zei Ten Hag: "Ik denk dat Donny dit seizoen voor speelt."

Lees beneden verder

Wie mogelijk nog vertrekt uit Amsterdam is Dolberg. De Telegraaf meldde vrijdag dat TSG Hoffenheim de Deense spits op huurbasis wil aantrekken. "Daar kan ik geen antwoord op geven. Ik heb geen contact met de mensen van Hoffenheim", aldus Ten Hag. "Ik heb hem het vertrouwen gegeven in de voorbereiding, maar we hebben voor die positie veel concurrentie. Hij heeft het een paar keer goed gedaan en een paar keer wat minder. Hij heeft de potentie om bij ons een heel belangrijke rol te gaan spelen."

In de thuiswedstrijd tegen PAOK had Ten Hag geen plek voor Dolberg in de wedstrijdselectie. "Kasper zit wel in een fase waarin hij elke week moet gaan spelen. We proberen hem iedere dag te verbeteren en dat zie je soms terug. Het is nog niet stabiel en structureel genoeg. Hij moet het iedere wedstrijd kunnen brengen. Tot nu toe is het heel wisselend. In de voorbereiding en tegen in de Johan Cruijff Schaal heeft hij het uitstekend gedaan."

Tegen PAOK koos Ten Hag voor Dusan Tadic in de spits. "En met Tadic in de spits functioneert het team", concludeert de trainer. "Klaas-Jan Huntelaar is superscherp op de momenten dat hij erin komt. Ook dan functioneert het team. Dus er is veel concurrentie en het teambelang gaat boven anders. Dus als het team met een bepaalde spits beter functioneert, dan moet je daar voor kiezen."