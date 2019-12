Ten Hag reageert boos; Van de Beek gaat vragen over transfer uit de weg

Het spel van Ajax tegen Willem II was vrijdagavond 'onacceptabel', zo oordeelt Erik ten Hag.

De trainer spreekt voor de camera van de NOS van een 'heel slechte wedstrijd' van zijn ploeg. verloor met 0-2 en leed de eerste thuisnederlaag in de sinds 5 november 2017, toen Ten Hag zelf als trainer van zegevierde in Amsterdam. Hij stelt na afloop dat zijn spelers gemaakte afspraken niet zijn nagekomen en daar is hij niet over te spreken.

Volgens de oefenmeester moeten zijn spelers goed in de spiegel kijken. "Wij moeten gewoon leveren en dat hebben we niet gedaan. Spelers hebben zich niet aan hun afspraken gehouden en dan valt het team uit elkaar", baalt Ten Hag, die aangeeft dat het op deze manier 'niet gaat lukken' om te overwinteren in de .

Om dat te bewerkstelligen, mag Ajax dinsdag niet verliezen van . "Maar ik weet gelukkig ook dat het spel binnen een paar dagen zomaar veel beter kan zijn. Dat kon vorig jaar ook tegen , kort na een slechte wedstrijd tegen ."

Ajax creëerde maar weinig uitgespeelde kansen tegen . De thuisploeg probeerde het veelal met voorzetten, vaak zonder succes. "We hebben de laatste tijd natuurlijk veel gescoord uit een voorzet. Zeker met ballen van Hakim (Ziyech, red.)", aldus verdediger Daley Blind tegenover FOX Sports .

Lees beneden verder

"Maar vandaag viel het ook niet goed. In de tweede helft zetten we aan, maar was het een helft waarin het net niet was." Ajax weet dat het op halve kracht tegen niemand verzekerd is van een zege, zo benadrukt Blind. Iedere wedstrijd moet zijn ploeg honderd procent geven, stipt hij aan. "Maar we zijn geen machines, we zijn ook maar mensen."

Donny van de Beek erkent dat Willem II een goede prestatie heeft geleverd, maar beoordeelt het optreden van zijn eigen ploeg als 'slecht'. "Dat weten we allemaal", verzekert de middenvelder. "Zelfs simpele ballen kwamen niet aan. Het positiespel was niet goed. We hebben ook niet veel kansen gecreëerd. We haalden ons niveau niet en dan wordt het lastig. Wij moeten gewoon elke week dezelfde energie en kracht leveren."

Op vragen over de interesse van Real Madrid wil Van de Beek niet ingaan. Donderdagnacht schreef De Telegraaf dat hij een transfer naar weigerde, terwijl Real Madrid 55 miljoen euro voor hem wil betalen. "Daar wil ik nu niets over zeggen. Er zijn nu belangrijkere dingen."