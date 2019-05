Ten Hag prijst Ajax-spitsen: "Maar let op, er komt een derde spits aan"

Erik ten Hag wil Kasper Dolberg niet kwijt. Als het aan de trainer van Ajax ligt, speelt de 21-jarige spits ook volgend seizoen in Amsterdam.

De Deense aanvaller heeft een moeizaam seizoen achter de rug en moest het onder Ten Hag voornamelijk doen met invalbeurten. De coach van de kersverse landskampioen verwacht volgend seizoen meer van Dolberg.



Ten Hag koos in de vaak voor Dusan Tadic als spits, terwijl Klaas-Jan Huntelaar zijn tweede keus was. Dolberg kwam in totaal 37 keer in actie in alle competities en was daarin goed voor twaalf doelpunten. Een zomers vertrek is wat betreft de trainer niet aan de orde. "Zo zie ik het zeker niet. Kasper heeft ontegenzeggelijk veel kwaliteiten", laat de coach weten in gesprek met Voetbal International. "Ik hoorde het steeds vaker voorbijkomen: Kasper moet weg, hij gaat niet meer renderen . Wat een onzin. Hij heeft bijvoorbeeld nog nooit blessurevrij een voorbereiding onder mij meegemaakt. Ik heb er vertrouwen in dat hij zich terug kan knokken."



Toen Huntelaar in de zomer van 2017 terug werd gehaald naar , werd hem duidelijk gemaakt dat Dolberg eerste spits was en hij genoegen moest nemen met een rol als tweede spits. De verhoudingen liggen intussen anders. "Kasper moet afdwingen dat hij wekelijks eerste keuze is, Klaas moet scherp blijven en toeslaan waar nodig is, maar let op, er komt een derde spits aan: Lassina Traoré. Hij is pas een half jaar bij Ajax, maar maakt indruk in Jong Ajax en is bij ons geregeld op de trainingen", aldus Ten Hag. "Ik heb al eens bij Klaas laten vallen dat hij met die twee jonkies ook een prima spitsentrainer kan zijn. Maar dan is hij gevat: 'Nee, trainer, Klaas is nu nog gewoon speler'. Dat vind ik mooi."