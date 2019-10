Ten Hag plant koffie met Ziyech en reageert op link met Bayern München

Erik ten Hag heeft begrip voor de reactie van Hakim Ziyech na diens wissel tegen Feyenoord (4-0).

De aanvaller van maakte op de bank een geïrriteerde indruk: hij gooide met een drinkbeker, de tape om zijn armen en tot slot met zijn schoen. Ten Hag ziet het gedrag van Ziyech als een teken dat zijn pupil gepassioneerd is, maar keurt de reactie niet goed.

"Het zegt veel over Hakim", reageert Ten Hag bij FOX Sports . "Hij wil altijd voetballen en is zo'n geweldige liefhebber. Daar heb ik er meer van. Ze vinden het nooit leuk als ze gewisseld worden, maar we hebben veel goede spelers daar voorin. We proberen de belasting zoveel mogelijk verdelen en nu deden we dat op deze manier. Ik vind het wel mooi dat hij zo'n liefhebber is en altijd boos is. Maar hij moet het natuurlijk niet tonen."

Ten Hag gaat niet mee met de suggestie dat hij Ziyech te vaak naar de kant haalt, in verhouding tot andere spelers. "Ik heb Promes in de laatste zes wedstrijden ook gewisseld, en Neres ook vaak", benadrukt de trainer. "Maar dat komt omdat we veel mogelijkheden hebben voorin en we de belasting willen verdelen. Het is niet elke keer dezelfde die wordt gewisseld. Of ik een bakje koffie met Hakim ga drinken? Zeker. Maar niet alleen met Hakim."

Verslaggever Hans Kraay jr. vraagt Ten Hag bovendien naar de uitspraken die directeur voetbalzaken Marc Overmars vlak voor de wedstrijd deed in navolging van berichtgeving in de Duitse pers over een mogelijke overstap van Ten Hag naar . Overmars zei dat Ajax 'altijd ruimschoots' zal meedenken met de toekomstplannen van de spelers en de trainer, en dat de club 'altijd opvolgers' in beeld moet hebben. Ten Hag: "Ik denk dat hij mij ook wil houden. We zijn met iets moois bezig en we bouwen hier gestaag verder."

De oefenmeester toont zich tot slot tevreden over zijn keuzes voorafgaand aan de wedstrijd. Zo liet hij Donny van de Beek op de plek van Edson Álvarez spelen op het middenveld. "Dat heeft heel goed uitgepakt, net als een aantal andere keuzes. Hakim Ziyech op 'tien' heeft ook fantastisch uitgepakt. Ik wilde echt diepte hebben en de diepte moest komen van de zijkanten, met David Neres en Quincy Promes. Ziyech is natuurlijk een speler die vooral in de ‘halfruimte’ (tussen de linies, red.) speelt en dat ook uitstekend kan, maar deze wedstrijd vroeg om diepte vanaf de zijkanten. Ziyech kon vanaf ‘tien’ de passing verzorgen en dat deed hij uitstekend."