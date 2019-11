Ten Hag pakte vakantiedagen af van Twente-jeugd: "Wat is dit voor kerel?"

Wout Brama werkte als jeugdspeler van FC Twente samen met Erik ten Hag en deed dat later opnieuw na zijn transfer naar FC Utrecht.

De middenvelder van de Tukkers is zeer te spreken over de huidige trainer van . Brama roemt de tactische denkwijze van Ten Hag en denkt terug aan meerdere discussies die de twee samen hadden.

Ten Hag startte zijn trainersloopbaan bij , waar hij de B1 onder zijn hoede kreeg. "Erik was net gestopt als voetballer toen hij ons ging trainen en hoofd opleidingen werd", legt de 33-jarige Brama uit.

"Het eerste wat hij bij de kennismaking met de groep voor de zomer vertelde was dat hij ons een paar vakantiedagen ging afpakken en dat we eerder moesten beginnen. Typisch Erik haha."

"Je zag de spelers kijken van, 'wat is dit voor een kerel?' Ik vond het eerlijk gezegd wel prima. Ik heb heel wat discussies met hem gehad."

Brama erkent dat hij en Ten Hag 'nogal eigenwijs' zijn en dat leverde volgens de speler wel eens strijd op. "Maar dat gebeurde altijd wel vanuit een gevoel van wederzijds respect."

"Vanaf de eerste dag was hij anders dan andere trainers die ik had gehad. Tactisch was hij veel verder", legt Brama uit. "Later heeft hij me als trainer van Utrecht opgehaald. Ik vind hem een geweldige trainer. Hij is iemand die tactisch heel ver denkt."

Ten Hag legt de lat hoog voor zijn spelers, weet Brama uit ervaring. "Hij vraagt veel van zijn spelers en als je daarin meegaat en dat omarmt, kun je je als speler geen betere wensen."

"Hij maakt spelers en een team beter met een andere manier van trainen. Onze visies over voetbal sluiten heel nauw bij elkaar aan. Hij komt altijd met een oplossing waarbij ik denk: 'ja, zo moet het'."