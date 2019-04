Ten Hag open voor nieuw contract bij Ajax: "Heb het naar mijn zin"

Erik ten Hag staat open voor een contractverlenging bij Ajax. Directeur voetbalzaken Marc Overmars gaat ook graag met de coach door.

Dat zei Overmars eerder deze week na de uitwedstrijd tegen . Ten Hag, die nog tot medio 2020 vastligt in Amsterdam, wil vrijdag op de persconferentie echter weinig over de kwestie kwijt.



In de aanloop naar het duel met wil de hoofdtrainer niet 'speculeren'. "Dat lijkt me niet het juiste moment. Het is bekend dat ik het hier uitstekend naar mijn zin heb. Maar we zitten in een drukke en belangrijke periode. Voor mij telt nu de uitwedstrijd van zaterdag tegen FC Groningen."



In de halve finales van de treft Ten Hag , dat na het spectaculaire verlies tegen (4-3) doorstootte naar de volgende ronde. Ten Hag kwalificeert het duel tussen de twee Engelse topclubs als 'een geweldig spektakel'. "Dat wil je als toeschouwer zien. Dan zit ik ook als fan te kijken. Geweldig hoe zo'n wedstrijd zich voltrekt."



Ten Hag was niet zozeer bezig met wie de volgende tegenstander van zou worden. "Daar ga je je pas op richten als het dichterbij komt en je je met je team gaat voorbereiden op de wedstrijd", zegt Ten Hag, die zag dat het doelpunt van Raheem Sterling vlak voor tijd werd afgekeurd wegens buitenspel. Josep Guardiola was even in de veronderstelling dat zijn ploeg door was, maar de VAR zat dwars.



"Guardiola dacht dat hij het gehaald had, of er in ieder geval heel dichtbij was, dus ik kan mij die reactie wel voorstellen", stelt Ten Hag, die wel voorstander is van de VAR. "Uiteindelijk is de basis goed. Dit is het eerste seizoen dat het wordt ingezet. Aan het eind van dit seizoen is het goed om het goed te evalueren. Het zal nooit helemaal perfect worden, maar je wilt allemaal een eerlijk verloop."