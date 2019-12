Ten Hag op zijn hoede: "Ik wil Telstar niet wijzer maken dan dat ze al zijn"

Ajax wil zich in de TOTO KNVB Beker niet laten verrassen door Telstar.

Erik ten Hag zal zijn sterkst mogelijke elftal inzetten en dat heeft alles te maken met de vele blessures én de mindere resultaten van de Amsterdammers deze maand.

"Ik kan niemand rust geven, want ik heb niet veel spelers tot mijn beschikking. Ik moet kijken wie er wel zijn en daar moet ik een goed elftal van maken."

"We moeten winnen, laat dat duidelijk zijn", vertelt Ten Hag daags voor de wedstrijd tegen de streekgenoot, op de clubsite van . "Dat is de standaard van Ajax."

Wij willen iedere wedstrijd winnen en als je dan drie wedstrijden niet wint, dan is dat niet goed." Het is volgens de oefenmeester momenteel 'pleisters plakken'.

"Maar we doen er alles aan om zoveel mogelijk spelers weer aan boord te krijgen, zodat we een goed elftal neer kunnen zetten. Ik ga ervan uit dat dat lukt."

Dat hebben we ook tegen gezien, waar veel jongens afwezig waren bij ons. Maar de spelers die speelden, hadden de wedstrijd zomaar kunnen winnen."

Ten Hag zag tegen AZ, dat met 1-0 won, naar eigen zeggen 'een strijdbaar elftal dat de wedstrijd had kunnen winnen'. "Dat zullen we morgen ook moeten laten zien, want een goed resultaat is vereist."

"Er zijn wat klachten en dat mondt uit in blessures, daar moeten we mee dealen. Dat moet de selectie opvangen. Dat hebben we vorige week niet goed gedaan, dat moet deze week vele malen beter."

Ajax heeft zich goed geïnformeerd over , dat overigens slechts een van de zes laatste duels in de won. "We weten inmiddels veel van Telstar en weten precies wat voor plan we er tegenover gaan zetten."

"Of ik daar meer over kan zeggen? Nee, ik wil Telstar niet wijzer maken dan dat ze daar al zijn. Wij willen iedere wedstrijd winnen en voor iedere titel gaan. De wedstrijd van woensdag is daarom superbelangrijk voor ons."

Ajax sluit het kalenderjaar komend weekeinde af met een competitiewedstrijd tegen .