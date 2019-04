Ten Hag op persconferentie nog in onzekerheid: "Moet je teleurstellen"

Het is niet zeker of Frenkie de Jong fit genoeg is om dinsdagavond in actie te komen voor Ajax tegen Juventus.

De middenvelder viel zaterdag in het thuisduel met (6-2) uit met problemen aan de hamstring, maar is wel meegereisd naar Turijn. Op de persconferentie, daags voor de return van de kwartfinale in de , kan Ten Hag nog geen duidelijkheid verschaffen.

"Nee, ik moet je teleurstellen", vertelt de oefenmeester aan de NOS . "We zullen van uur tot uur moeten bekijken of hij fit genoeg is om morgen te starten. De training is daar niet doorslaggevend bij, want we zullen niet zo intensief gaan trainen." Ten Hag voegt er later tegenover FOX Sports aan toe dat wel een 'verantwoord risico' kan nemen met De Jong. "Als het niet verantwoord is, dan doen we het niet."



"De speler moet daar zelf een keuze in maken, want ik kan niet weten wat hij voelt. Uiteindelijk bepaal ik of hij wordt opgesteld. Hij is positief gestemd. Wij staan er positief in", maakt Ten Hag duidelijk. De trainer kan in ieder geval niet beschikken over de geschorste Nicolás Tagliafico, waardoor de invulling van de linksbackpositie nog onzeker is. "We hebben een aantal opties. Noussair Mazraoui is een optie, maar we kunnen ook met Daley Sinkgraven of Daley Blind daar spelen."



Ali Dursun, de zaakwaarnemer van De Jong, liet maandagochtend tegenover De Telegraaf al weten dat het goed gaat met zijn cliënt. "Hij reist met de ploeg mee naar Italië en ik denk dat hij kan spelen tegen Juve" , zei hij. "Frenkie zelf is positief gestemd. De wissel was uit voorzorg. Frenkie voelde de hamstring opspelen, maar er was geen moment dat de pijn er echt inschoot. Dus het lijkt erop dat de schrik groter was dan de schade."