Ten Hag: "Op korte of lange termijn kunnen zij een rol spelen"

Ajax keerde zondag terug van het trainingskamp in Florida.

De club uit Amsterdam speelde met 2-2 gelijk tegen Flamengo (en verloor na strafschoppen) en boekte een 2-4 overwinning op São Paulo, waardoor men op de tweede plaats eindigde in de Florida Cup. Trainer Erik ten Hag spreekt van een 'heel goede trainingsweek'.

"De groepsspirit was er en er was ruimte voor ontspanning. Die was na de zware eerste helft van het seizoen ook nodig", aldus de coach in een interview met De Telegraaf . Hij gaf ook nog spelers als Dani de Wit, Vaclav Cerny, Jurgen Ekkelenkamp en de zestienjarige Ryan Gravenberch de kans om zich te laten zien in het hoogste keurkorps van Ajax.



"Hoe zij zich manifesteren, is uitstekend. Bij Jong Ajax hebben we zes of zeven spelers die nog in Onder-19 zouden mogen spelen. Zij hebben het afgelopen jaar een goede ontwikkeling doorgemaakt en dat zag je hier in Orlando terug. Op korte of lange termijn kunnen zij een rol gaan spelen. Maar dat moeten ze zelf afdwingen", aldus de oefenmeester, die niet tevreden is over het aantal tegendoelpunten dat Ajax te verwerken kreeg.



"Die vier tegengoals in twee wedstrijden is wel iets wat niet goed ging. Daar moeten we mee aan de slag." Aanvoerder Matthijs de Ligt vult aan: "Misschien dat de focus wat minder was. Dat mag niet, maar is wel begrijpelijk. Oefenwedstrijden zijn toch anders dan de duels waarin het er echt om gaat. Een aantal momenten was de scherpte er net niet. Maar dat is zondag anders." Ajax neemt het zondag thuis op tegen sc Heerenveen.