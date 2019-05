Ten Hag op de radar in Duitsland: "Hoe dat werkt, is geen abracadabra"

De naam van Erik ten Hag is vanwege de Champions League-prestaties van Ajax inmiddels bekend in heel Europa.

Een aantal grote clubs zou het al op de trainer van de Amsterdammers hebben voorzien. is volgens de laatste geruchten het meest concreet en volgens RMC Sport staat de naam van Ten Hag, die in het verleden het tweede elftal van het Der Rekordmeister trainde, nog boven die van Thomas Tuchel op het lijstje.

hoopt zijn trainer echter in ieder geval nog één seizoen aan boord te kunnen houden en dit lijkt ook het plan van Ten Hag zelf. De trainer geeft in gesprek met Het Parool aan zich bewust te zijn van de geruchten, maar hij is vooralsnog van plan om ook na de zomer voor de groep te staan in Amsterdam: "Hoe dat werkt, is geen abracadabra. Maar als de redenen waarom je als trainer en club bij elkaar bent gekomen nog overeind staan en het verwachtingspatroon reëel is, dan is er aanleiding om de samenwerking te vervolgen", vertelt de trainer, die wel stelt een aantal 'eisen' te hebben.



"Of eisen... Noem het wensen, uitgangspunten. Als de club daar nee tegen zegt, dan maak ik misschien een andere keuze. Maar dat is niet mijn intentie." Ten Hag is inmiddels anderhalf jaar werkzaam in de Johan Cruijff ArenA en in die tijd is er veel veranderd. De trainer merkte dat er in zijn beginperiode wat weerstand was onder de supporters, terwijl hij ook veel kritiek kreeg vanuit de media: "Een aantal dingen lag bij mezelf, bij mijn manier van werken, mijn persoonlijkheid. Maar het had vooral te maken met dingen die zich buiten mijn invloedssfeer afspeelden."



"De grootste impact had het drama met Abdelhak Nouri. Toen ik een half jaar later bij de club kwam, was dat verdriet niet verdwenen. In mijn analyse van het seizoen heb ik dat ook helemaal bovenaan gezet." Ten Hag kreeg in het begin ook te maken met scepsis binnen de spelersgroep: "In de kleedkamer kan iedereen alles zeggen, zolang het tussen die vier muren blijft. Dat is hier heel moeilijk. Dat heeft ons ook een tijd in de weg gestaan, maar dat is veranderd met de resultaten. Spelers zijn het zich nu meer bewust", gaat hij verder.



Hoewel Ten Hag er nu bij vrijwel iedereen binnen de club goed opstaat, vindt hij nog steeds dat werken bij de Amsterdammers niet altijd even makkelijk is. Als oorzaak hiervan noemt hij alle 'krachten' rondom Ajax: "Het is elke dag knokken. Luisteren is een van de belangrijkste eigenschappen van een manager. Ik ben een stijfkop, maar ik moet wel draagvlak creëren om het op mijn manier te laten slagen."