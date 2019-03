Ten Hag: "Niet het Ajax-spel wat we kennen van onze ploeg"

Ajax heeft woensdagavond met hakken over de sloot drie punten overgehouden aan het duel met PEC Zwolle.

Daley Blind kopte vlak voor tijd de winnende 2-1 achter Diederik Boer op aangeven van invaller en tevens -debutant Noa Lang. Erik ten Hag was na afloop allesbehalve tevreden over de manier waarop zijn ploeg zichzelf presenteerde in de Johan Cruijff ArenA. "Het was een lelijke overwinning", aldus de -trainer in gesprek met FOX Sports .

Ajax was in de eerste helft op voorsprong gekomen via Dusan Tadic. Een kwartier voor tijd tekende Vito van Crooij voor de gelijkmaker. Ten Hag zag dat zijn ploeg voor rust de controle over het duel had, maar na de thee was dat anders. "In de tweede helft verloren we de controle omdat we veel te snel de bal kwijt waren. Dat is niet het Ajax-spel wat we kennen van onze ploeg", zei Ten Hag na afloop van de winstpartij. "In het druk zetten zat ook een heel slechte afstemming, waardoor we in grote ruimtes kwamen te spelen en niet in de duels."



Hakim Ziyech en Frenkie de Jong waren niet okselfris en kwamen niet in actie. Ziyech ontbrak zelfs in de wedstrijdselectie, terwijl De Jong negentig minuten lang de bank warm hield. Ten Hag wilde de afwezigheid van het tweetal niet als excuus gebruiken. "Ik praat nooit over de spelers die er niet zijn. Je moet het doen met de spelers die je wel hebt. Natuurlijk missen wij ze, maar de spelers die er nu stonden zijn ook goede spelers", aldus de coach, die Ajax ternauwernood zag winnen en daarmee het gat met koploper weet te verkleinen. "Dit mogen wij niet accepteren. We komen in een bepaalde fase, de punten worden steeds schaarser."



Ten Hag was blij dat zijn ploeg drie punten uit het vuur sleepte. Volgens de coach heeft Ajax daarmee geleerd van het duel met sc van januari. Vlak voor tijd kwam Ajax toen op een 4-3 voorsprong, maar eindigde de wedstrijd in een 4-4 gelijkspel. "Nu trekken we hem uiteindelijk wel over de streep", aldus Ten Hag. "We komen nu in een fase waarin de punten steeds schaarser worden. De tegenstander moet ik ook een compliment maken. Ze deden het uitstekend. Maar in de tweede helft moeten we er veel meer tegen over zetten om de wedstrijd te blijven controleren."