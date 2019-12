Ten Hag neemt vijf Ajax-talenten van Onder-19 mee naar Qatar

De tweelingbroers Quinten en Jurriën Timber, Kenneth Taylor, Sontje Hansen en Naci Ünüvar mogen met het eerste elftal van Ajax mee op trainingskamp.

Dat meldt De Telegraaf dinsdag. De vijf talenten worden beloond voor hun ontwikkeling in de eerste sezoenshelft, waarin zij met name in de UEFA Youth League veel indruk maakten.

Ten Hag kiest bij regelmatig voor jeugdspelers. Zo brak dit seizoen Sergiño Dest door onder zijn hoede, terwijl hij afgelopen zondag tegen (6-1) Hansen liet debuteren in de .

Tegen ADO liet hij bovendien Jurgen Ekkelenkamp, Ryan Gravenberch en Lassina Traoré voor het eerst in hun prille loopbaan vanaf de aftrap starten. Het drietal bekroonden hun basisdebuut in de competite met een doelpunt.

Hoewel de vijf talenten die mee mogen naar Qatar allen nog in actie mogen komen in Ajax Onder-19 en Ünüvar zelfs nog een elftal lager, kwamen zij dit seizoen allen al meer dan eens in actie namens Jong Ajax in de .

Hansen luisterde onlangs zijn debuut in de Eerste Divisie op met een doelpunt tegen . Ook Ünüvar heeft zijn eerste doelpunt in het betaalde voetbal inmiddels gemaakt.

Ajax stapt op 4 januari op het vliegtuig naar Qatar en verblijft daar tot en met 12 januari. De koploper van de Eredivisie is door Aspire uitgenodigd om naar Qatar te komen.

Gedurende het trainingskamp gaat Ajax stadions testen die tijdens het WK van 2022 worden gebruikt. De reis zou de club zevenhonderdduizend euro opleveren. De ploeg van Ten Hag oefent op 9 januari tegen en twee dagen later staat het duel met op het programma.