Ten Hag neemt mogelijk ‘risico’: "Je moet niet gaan experimenteren"

Joël Veltman en Daley Blind zijn door hun rode kaarten tegen Chelsea (4-4) geschorst voor het Champions League-duel van Ajax met Lille OSC.

Zodoende moet trainer Erik ten Hag een nieuw centraal duo vormen achterin. Het Algemeen Dagblad vraagt zich af welke twee spelers aan de start zullen staan tegen en of Ten Hag zaterdag bij het duel met hier al rekening mee houdt.

"Het is niet eenvoudig, maar ik kijk in dit soort gevallen ook altijd even welke spelers al samen hebben gespeeld", zegt oud-trainer Aad de Mos in gesprek met de krant over de -verdediging tegen Lille.

"Met Perr Schuurs en Lisandro Martínez is dat het geval. In het begin van het seizoen vormden zij het centrale duo, onder meer uit in de tegen PAOK Saloniki. Bovendien is een rechtspoot en een linkspoot centraal achterin een voordeel."

Ajax-icoon Sjaak Swart zou tegen Lille kiezen voor Edson Álvarez en Martínez als centrale duo, terwijl Hedwiges Maduro opteert voor Álvarez en Schuurs. "Dan heb je de optie om Álvarez en Martínez van positie te laten wisselen, mocht de wedstrijd daarom vragen."

"Bijvoorbeeld als er meer snelheid vereist is achterin. Ik acht Martínez wat sneller dan Álvarez. Maar anders zou ik niet te veel wisselingen toepassen en het middenveld intact houden", aldus de oud-middenvelder.

De Mos zou het aandurven om tegen Heracles al met een nieuw duo achterin te starten. Swart vindt echter dat Ten Hag, ondanks de riante voorsprong op de concurrentie, niet moet gokken.

"De wedstrijd tegen Heracles moet je daar niet voor gebruiken. Dat risico moet je niet nemen, het kampioenschap is veel te belangrijk om nu te gaan experimenteren. Eerst van Heracles winnen, dan verder kijken."