Ten Hag neemt 21 spelers mee naar Spanje voor treffen in Mestalla

Ajax neemt het woensdagavond in het Mestalla op tegen Valencia en trainer Erik ten Hag heeft dinsdagmiddag zijn wedstrijdselectie bekendgemaakt.

De oefenmeester neemt 21 spelers mee naar Spanje, waarvan er nog drie op de tribune plaats zullen moeten nemen. Tijdens wedstrijden van de mogen er namelijk maar achttien spelers op het wedstrijdformulier staan.

De selectie van de Amsterdammers herbergt verder weinig verrassingen. Donny van de Beek ontbrak nog tijdens de openingswedstrijd van het miljardenbal tegen OSC, maar de Oranje-international heeft inmiddels zijn rentree gemaakt. De zieke Zakaria Labyad is niet van de partij in .

en Valencia beginnen hun onderlinge duel als de nummers een en twee van Groep H, nadat beide ploegen hun eerste wedstrijd als winnaar af wisten te sluiten. Ajax was in eigen huis met 3-0 te sterk voor Lille OSC, terwijl los Che in Londen van wonnen. Het duel tussen de Amsterdammers en de werkgever van Jasper Cillessen begint woensdagavond om 21.00 uur.

De volledige selectie van Ajax

Doel: André Onana, Bruno Varela, Dominik Kotarski

Verdediging: Perr Schuurs, Joël Veltman, Edson Álvarez, Kik Pierie, Noussair Mazraoui, Daley Blind. Lisandro Martínez, Sergiño Dest, Nicolás Tagliafico

Middenveld: Donny van de Beek, Siem de Jong, Razvan Marin

Aanval: David Neres, Klaas-Jan Huntelaar, Dusan Tadic, Quincy Promes, Hakim Ziyech, Noa Lang.