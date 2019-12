Ten Hag nam serieus risico met tweetal: "Dat zijn onze betere spelers"

Erik ten Hag neemt de bekerwedstrijd tegen Telstar van woensdag serieus, maar voert wel enkele wijzigingen door in zijn opstelling.

Joël Veltman, Edson Álvarez, Razvan Marin en Hakim Ziyech zijn niet terug te vinden in de basisopstelling van . Volgens Erik ten Hag is Ziyech niet fit en geldt hetzelfde voor Nicolás Tagliafico; het tweetal zit niet in de selectie. Eigenlijk waren Ziyech en Tagliafico zondag ook niet fit genoeg voor het duel met , geeft Ten Hag toe.

De oefenmeester liet Ziyech negentig minuten op het veld staan in Alkmaar, terwijl Tagliafico zeven minuten voor tijd inviel. "We hebben zondag het risico genomen, het was een heel belangrijke wedstrijd", verklaart hij.

Ten Hag heeft 'helemaal' geen spijt van die keuze. "Dat was wat we tot onze beschikking hadden. Tagliafico en Ziyech behoren tot de betere spelers die we hebben en die stel je dan op. Het was een verantwoord risico. Je weet dat ze niet honderd procent kunnen geven en daarom begonnen we ook niet met Nico. Maar het zijn spelers die meer brengen dan anderen."

Ten Hag laat Perr Schuurs en Lisandro Martínez tegen opnieuw het hart van de verdediging vormen. Schuurs wordt niet bestraft voor zijn fout in de slotfase van de competitiewedstrijd tegen AZ: in de blessuretijd liet hij zich te eenvoudig aftroeven door Myron Boadu, die het enige doelpunt van het duel maakte.

Lees beneden verder

"Zo'n fout mag niet gebeuren", blikt Ten Hag terug in gesprek met FOX Sports . "En Perr was denk ik wel onze beste speler zondag, maar deze fout mag hij niet maken."

Wat opvalt aan de opstelling van Ajax, is de jeugdigheid van het middenveld. Ryan Gravenberch en Jurgen Ekkelenkamp hebben een basisplek en vormen samen met Donny van de BEek het middenrif.

"Van de Beek staat links, Gravenberch rechts", maakt Ten Hag duidelijk. "Gravenberch heeft in balbezit een heel belangrijke rol. Hij moet het spel vormgeven van achteruit en Van de Beek en Ekkelenkamp moeten dieper spelen in balbezit."