Ten Hag moet 'zooitje' bij Ajax managen: "Iedereen wil uitblinker zijn"

Ronald de Boer denkt dat de spelers van Ajax vooral op mentaal vlak stappen kunnen maken om te herstellen van het debacle tegen Feyenoord.

Ajax dreigt door de 6-2 in De Kuip opnieuw naast de landstitel te grijpen, aangezien het verschil met koploper PSV nu vijf punten is. Op 31 maart staan beide titelkandidaten nog tegenover elkaar in de Johan Cruijff ArenA.



"Ik denk vooral dat ze naar zichzelf moeten gaan kijken", zegt De Boer in gesprek met RTL Nieuws . De voormalig Ajacied denkt dat de spelers van Ajax het duel met Feyenoord goed moeten terugkijken, maar ook een wedstrijd waarin het wél goed ging. "Dan hoef je er eigenlijk geen woorden meer aan vuil te maken, die spelers zijn slim genoeg om het verschil te zien."



De Boer denkt dat de Ajacieden het 4-4 gelijkspel tegen sc Heerenveen sneller vergeten dan 'deze klap'. "Daarom moet je als trainer dit zooitje managen en kijken waar je de juiste snaar kunt raken." Ajax zou volgens De Boer zo gehypet zijn dat spelers weer met beide benen op de grond moeten worden gezet: "Iedereen wil de uitblinker zijn, maar je moet het als team doen."



De analist ziet Ajax overigens niet doorstoten in de Champions League ten koste van titelhouder Real Madrid. "Dan heb je nog de beker en competitie. Je moet daarin heel bewust zijn dat er geen ruimte meer is om fouten te maken. Spelers moeten weten dat ze er nu moeten staan, anders hebben ze niks dit seizoen", besluit hij.