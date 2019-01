Ten Hag moet Tagliafico nog altijd missen in de Klassieker

Voor Ajax staat komende zondag de uitwedstrijd tegen Feyenoord op het programma.

Trainer Erik ten Hag kan in de Klassieker geen beroep doen op Nicolás Tagliafico, die nog altijd kampt met een knieblessure. De oefenmeester laat op de persconferentie in aanloop naar het treffen met de Rotterdammers in De Kuip weten dat hij verschillende opties overweegt voor de linksbackpositie.

"Misschien wel Noussair Mazraoui, zo hebben we meerdere mogelijkheden. Je kijkt waar we de meeste winst kunnen behalen. Ik had hier geen rekening mee gehouden, maar soms vallen dingen tegen", zegt Ten Hag. In de bekerwedstrijd tegen sc Heerenveen, die met 3-1 gewonnen werd, posteerde hij Daley Blind als linkerverdediger, terwijl Rasmus Kristensen de rechtsback was, Mazraoui op het middenveld speelde en aanwinst Lisandro Magallán het hart van defensie vormde met Matthijs de Ligt. Ten Hag sluit niet uit dat de Argentijn in De Kuip een basisplaats zal hebben. "Tuurlijk durven we dat aan, we hebben meerdere opties."



Ten Hag geeft te kennen dat hij tevreden is over het functioneren van Kristensen, ondanks dat hij relatief weinig aan spelen toekomt. "Het heeft te maken met de buitengewone ontwikkeling van Mazraoui dat Kristensen niet speelt. Hij doet het heel goed, maar heeft hierdoor minder speeltijd gekregen. De keren dat hij speelt, heeft hij het vaak goed ingevuld", laat de oefenmeester weten. Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst liet op de persconferentie in Rotterdam eerder doorschemeren dat Robin van Persie zal starten bij Feyenoord.



Ten Hag laat zich lovend uit over de routinier van de Rotterdammers. "Van Persie is heel erg belangrijk, een speler met gogme. Een sieraad voor het Nederlands voetbal en het is geweldig dat hij nog op de velden te bewonderen is. Het is voor tegenstanders niet fijn om tegen hem te spelen. Het is een uitdaging om hem goed te bespelen, want het is een sleutel naar een resultaat komende zondag. Ik ga niet zeggen hoe ik dat ga doen."