Ten Hag moet middenvelder voorlopig missen na terugslag in herstel

Carel Eiting heeft een terugslag gekregen nadat hij bijna was hersteld van een eerder opgelopen knieblessure, zo meldt Ajax Showtime maandag.

De 21-jarige middenvelder van ondervindt wederom problemen met het gewricht en staat voorlopig aan de kant. Eiting werd begin dit jaar geopereerd aan zijn knie en was daarna een halfjaar uit de roulatie.

Eiting miste door de teruggekeerde knieproblemen de competitiewedstrijd van Ajax tegen en ontbreekt ook in de selectie voor het duel met PAOK Saloniki in de derde voorronde van de . Ajax speelt dinsdag op Griekse bodem, met de return een week later. Het is een tegenvaller voor trainer Erik ten Hag, die in de voorbereiding regelmatig gebruik maakte van de jonge controleur.

Lees beneden verder

De Ajacied debuteerde in oktober 2016 in de hoofdmacht van Ajax en kwam tot dusver tot 21 optreden in het eerste elftal. Afgelopen seizoen volgde zijn debuut in de Champions League, in de groepswedstrijd tegen AEK Athene. De opmars van Eiting werd echter gestuit door de knieblessure, waardoor hij het tweede gedeelte van het seizoen moest laten schieten.

Ten Hag kan als vervanger geen beroep doen op Lasse Schöne, die op het punt staat om Ajax in te ruilen voor Genoa. Daarnaast lijkt Donny van de Beek op weg naar . Daley Blind en Edson Álvarez kunnen een linie worden doorgeschoven, terwijl ook miljoenenaanwinst Razvan Marin en jeugdexponent Jurgen Ekkelenkamp opties zijn voor de positie van controlerende middenvelder.

Ajax begon de zaterdag met een 2-2 gelijkspel tegen Vitesse. Na de eerste confrontatie met PAOK is aanstaande zondag de tegenstander in de Johan Cruijff Arena.