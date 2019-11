Ten Hag mist basisklant tegen Heracles en ziet Mazraoui terugkeren

Ajax moet het zaterdagavond tegen Heracles doen zonder Joël Veltman.

De Oranje-international heeft een spierblessure opgelopen, zo bevestigde trainer Erik ten Hag vrijdagmiddag tijdens de persconferentie.

Edson Álvarez heeft te kampen met een jetlag nadat hij tijdens de interlandperiode in actie kwam met de nationale ploeg van Mexico. Noussair Mazraoui is er tegen Heracles wel gewoon bij. Hij viel geblesseeerd uit tijdens een interland van Marokko, maar is op tijd hersteld.

Ten Hag bevestigde tijdens het persmoment dat David Neres een operatie achter de rug heeft. De Braziliaanse buitenspeler liep tegen een knieblessure op en is tot aan de winterstop uitgeschakeld.

“Hij gaat nu het revalidatieproces in”, aldus de trainer, die verder over een fitte selectie beschikt. Veltman zal ook komende woensdag niet in actie komen tegen OSC. Hij is geschorst voor het uitduel in de groepsfase van de .

Ondanks dat behalve Veltman ook Daley Blind geschorst is tegen Lille, kiest Ten Hag er tegen Heracles niet voor om hun beoogde vervangers te laten spelen. Ook niet als de stand het na rust zou toelaten. “Wat heeft dat voor zin?”, vraagt Ten Hag zich hardop af.

“Als dat het geval zou zijn, dan zou er een groot verschil op het scorebord staan. Hoe acteert de tegenstander dan nog? Dan krijgen ze waarschijnlijk niet meer de druk die ze wel aanstaande woensdag krijgen.

Over de tegenstander van zaterdagavond was Ten Hag lovend. “Ik denk dat ze boven verwachting presteren. De trainer heeft er een heel duidelijk idee ingebracht. Daar heeft hij al anderhalf jaar ontzettend veel succes mee."

"Er is een goede klik tussen de trainer en club. Ze hebben een on-Nederlandse speelwijze met buitenlandse elementen. Met name als je kijkt naar de fitheid van de ploeg, want ze kunnen negentig minuten blijven gaan.”