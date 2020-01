Ten Hag maakt uitzondering met Babel en deelt zorgen over Ajacied

Trainer Erik ten Hag is verheugd met de komst van Ryan Babel.

De coach van is geen fan van wintertransfers, maar dit keer maakt hij een uitzondering. Babel (33), die onder contract staat bij , komt op huurbasis naar Amsterdam, zo bevestigde zijn zaakwaarnemer eerder op de donderdag.

De komst van Babel werd noodzakelijk geacht toen bekend werd dat zowel David Neres als Klaas-Jan Huntelaar er na de winterstop niet meteen zou kunnen staan. "Dan is het op de markt heel moeilijk om een speler te vinden die er direct kan staan. Dat is met Babel wel het geval. Dan moet je toeslaan. Dat is heel goed geanticipeerd en gemanaged", zegt Ten Hag tegenover Voetbal International.

De coach zegt dat Babel aanpassing nodig heeft, maar dat de aanpassingsperiode niet lang hoeft te duren. "Hij kent de spelers, hij kent Ajax, hij kent de Nederlandse competitie, hij is fit, hij heeft motivatie richting het EK, hij heeft ervaring, is multifunctioneel inzetbaar en hij heeft diepgang maar kan ook in de bal spelen."

"Als je ziet aan welke criteria hij voldoet, dat zijn heel veel zaken die ons kunnen helpen."

Lees beneden verder

Ten Hag maakt zich zorgen om de fysieke staat van Huntelaar. "Hij heeft achillespeesklachten. Tegen heeft hij niet gespeeld, en die klachten zijn gedurende winter niet opgelost. We willen geen risico lopen. Dat kan drie weken duren, maar ook vier of vijf. Die klachten zijn er nog en we moeten dat gaan oplossen. Klaas is een super belangrijke speler voor ons en wij kunnen dat niet blijven forceren."

De trainer verwacht niet dat er een vervanger voor Daley Blind wordt gehaald. De verdediger staat voorlopig nog aan de kant met een ontsteking aan zijn hartspier. "Als er een kans zou zijn, dan zouden we het doen. Maar ik hou niet van wintertransfers, want je krijgt bijna nooit de speler die je wil. En de aanpassingstijd is maar heel kort."

"Tegen de tijd dat ze aangepast zijn, is het seizoen voorbij. Dat duurt nog maar vier maanden", aldus Ten Hag.