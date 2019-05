Ten Hag maakt indruk binnen spelersgroep Ajax: "Ik dacht: la puta madre"

Lisandro Magallán heeft genoten van zijn eerste maanden bij Ajax. De Argentijn is lovend over trainer Erik ten Hag.

Magallán, die in zijn eerste halfjaar weliswaar nog geen basisplaats wist af te dwingen, won na zijn komst in januari wel de dubbel met de Amsterdamse club. Hij heeft dit weekeinde niets meer dan lof over voor en trainer Ten Hag.



In gesprek met Libero wijst de Argentijnse verdediger onder meer op de 'spectaculaire filosofie' van Ajax. Ook Ten Hag en diens assistenten kunnen op complimenten rekenen. "De technische staf is echt indrukwekkend", zegt Magallán. De 25-jarige stopper refereert aan de manier waarop Ajax dit seizoen ten koste van de kwartfinales van de bereikte.



Nadat de Amsterdammers de heenwedstrijd in eigen huis met 1-2 hadden verloren, volgde in Madrid een 1-4 overwinning. "Toen ik met Ajax naar Madrid ging voor de Champions League-wedstrijd tegen Real dacht ik: la puta madre, de drievoudig kampioen. Maar toen was ik echt enorm verbaasd door de tactische analyse van Ten Hag", aldus Magallán, die verder niet in detail treedt.



Magallán, die afgelopen winter voor ongeveer negen miljoen euro werd losgeweekt bij , beleefde verder persoonlijk een onwennig eerste halfjaar bij Ajax. De Argentijn speelde in alle competities slechts vijf wedstrijden, waarvan drie als invaller.