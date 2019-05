Ten Hag looft tweetal: "Het is geen toeval dat zij ons erdoorheen slepen"

Erik ten Hag prijst zich gelukkig met het binnenslepen van de TOTO KNVB Beker.

Het is de eerste tastbare prijs die overhoudt aan het tot dusver zo succesvolle seizoen. "We zijn aan een fantastisch jaar bezig, met wedstrijden die we nooit zullen vergeten. Maar je wilt dat er iets tastbaars overblijft", erkent de oefenmeester in gesprek met De Telegraaf .

Ajax won de finale zondag met 0-4 van . Daley Blind opende de score, waarna Klaas-Jan Huntelaar het duel met een dubbelslag in het slot gooide. Rasmus Kristensen bepaalde de eindstand in De Kuip. "Ik denk niet dat het toeval is dat Daley Blind en Klaas-Jan Huntelaar ons erdoorheen slepen, want zij hebben toch meer ervaring met dit soort wedstrijden", legt Ten Hag uit.



"Al weet ik zeker dat wij veel spelers in ons team hebben die nog veel van deze finales gaan spelen, want zij zijn ontzettend talentvol en zullen een mooie carrière gaan krijgen", voegt de trainer eraan toe. Het vizier gaat nu op de return tegen in de halve finale van de . "Deze wedstrijd moesten we winnen om de rust te behouden. Zeker gezien de historie. Die rust is er. Sterker nog, ik denk dat dit doping is voor woensdag."



Huntelaar vindt het 'elke wedstrijd leuk' om te scoren, zo vertelt hij. "Maar het gaat erom dat je dit soort potjes wint." Volgens de spits is de prijs 'heel belangrijk' voor het gevoel bij de club. "Verlies je, dan komt er meer druk op de volgende. Dit is het begin. We willen meer en de komende tijd moeten we laten zien wat we waard zijn. De landstitel is belangrijk voor mij, maar ook voor de hele club. Die moeten we halen. Maar de Champions League komt nu eerst, een heel mooie wedstrijd tegen Tottenham."