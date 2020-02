Ten Hag lijkt basisplaats te beloven: "Ik heb plannen met hem"

Erik ten Hag is blij dat hij bij Ajax kan beschikken over Carel Eiting.

De middenvelder kreeg afgelopen zondag tegen (1-0) een basisplaats en speelde volgens de trainer een goede wedstrijd. "Dat was één wedstrijd. Voor hem is het zaak om fit te blijven", laat Ten Hag vrijdag weten op de persconferentie in aanloop naar het duel met zondag.

De coach weet dat Eiting in het verleden lang niet altijd beschikbaar was. "Vorige week stond hij voor het eerst in de basis en zondag heeft hij weer de volgende test. Ik weet wat hij kan. Hij heeft niet voor niets nummer acht toebedeeld gekregen aan het begin van seizoen. Dat laat de plannen zien die ik met hem heb. Een speler met zijn kwaliteiten en zijn gogme kunnen we heel goed gebruiken."

Ten Hag gaat op het perspraatje ook verder in op de onthulling van De Telegraaf dat bij een UEFA-meeting van de scheidsrechters eind januari is geoordeeld dat arbiter Gianluca Rocchi verkeerd heeft gehandeld bij het duel tussen en in de (4-4). Zo kreeg Joel Veltman een rode kaart en een penalty tegen voor een handsbal, terwijl de Italiaanse scheidsrechter al had moeten affluiten bij de overtreding van Daley Blind.

"We kunnen er niets aan veranderen", stelt Ten Hag. "Dat het invloed heeft, niet alleen op de Champions League maar op het hele seizoen, is duidelijk. Sportief, maar natuurlijk ook financieel. We zijn gewoon benadeeld, ook in de thuiswedstrijd, laten we dat niet vergeten."

"Dat heeft tot een ongelooflijke teleurstelling bij ons geleid", besluit de oefenmeester.