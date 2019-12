Ten Hag legt beslissing in de rust uit: "Daar kon je niet van op aan"

Erik ten Hag wijt de nederlaag van Ajax tegen Valencia in de Champions League vooral aan de onnodige tegengoal en het zelf missen van de kansen.

Door de nederlaag eindigt de Amsterdamse club als derde in Groep H en moet men verder in de . "We hebben de kansen gehad, maar ze niet benut. We kregen totaal onnodig een doelpunt tegen, want we gaven lange tijd niets weg."

"Dit is ontzettend bitter", zei Ten Hag voor de camera van Veronica . Rodrigo maakte na 24 minuten spelen de enige treffer in de Johan Cruijff ArenA en het beviel de trainer vooral niet de manier waarop het doelpunt viel.

"We leden twee keer heel snel achter elkaar balverlies. Dat mag niet op dit niveau. Daarna was er nog niets aan de hand en hadden we het kunnen repareren, maar dat gebeurde niet."

Over de wissel van Edson Álvarez in de rust was Ten Hag duidelijk. "Hij zat tegen een tweede gele kaart aan, daarom hield ik hem in de tweede helft aan de kant."

"Ook gezien de arbitrage, daar kon je niet van op aan", doelende op de warrig fluitende Franse scheidsrechter Clément Turpin. "Ik kon het risico niet lopen."

Ten Hag looft de manier waarop heeft gespeeld tijdens de groepsfase, maar baalt juist daardoor nóg meer ervan dat men niet als eerste of tweede is geëindigd.

"We hebben tien punten gehaald, een goede groepsfase gespeeld en waren twee wedstrijden geleden al op de rand van kwalificatie voor de knock-outfase", doelde hij op het 4-4 gelijkspel bij , toen een 1-4 voorsprong werd weggegeven.

"Dat maakt het extra bitter. We verdienden het, maar hebben het laten liggen. De teleurstelling is groot", besloot Ten Hag. "Dan moet je zelf ook kijken waar we het hebben laten liggen."

"Het doel was om Europees te overwinteren en dat doen we hiermee, maar de teleurstelling overheerst. We moeten richting zondag ( -uit, red.), dat is nu veel belangrijker dan de Europa League."