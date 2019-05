Ten Hag kort van stof na uitschakeling: "Op dit moment doet het er niet toe"

Erik ten Hag is ondanks de uitschakeling van Ajax door Tottenham Hotspur in de halve finales van de Champions League trots op zijn ploeg.

leek af te stevenen op kwalificatie voor de finale, maar incasseerde diep in blessuretijd de 2-3 en sneuvelde zo op basis van het aantal gemaakte uitdoelpunten.

"Het was wreed vandaag. We hebben een fantastische Europese cyclus gespeeld en ook een fantastisch tweeluik. We waren er bijna. Dit is zo ongelofelijk vervelend en zuur. Er heerst diepe teleurstelling. Een nachtmerrie, zo kun je het noemen. De droom spat uiteen", reageert Ten Hag na afloop voor de camera van Veronica .



"Ik heb de spelers gezegd dat het moeilijk is om de juiste woorden te vinden. Het is wreed; ze hadden het verdiend. Een ongelukkig moment aan het eind kost ons de kop, maar ze moeten zich oprichten, want zondag wacht weer Utrecht", vervolgt de oefenmeester, verwijzend naar het competitieduel van zondag. "Vandaag en morgen kun je nog niet aan Utrecht denken, maar uiteindelijk moeten we ons oprichten."



Ten Hag heeft op dit moment niet de behoefte om toe te lichten waar het woensdagavond misging voor Ajax, ondanks dat hij er tweemaal naar gevraagd werd door presentator Hélène Hendriks. "Op dit moment doet het er niet zozeer toe waar het misging", is de Ajax-trainer kort van stof.