Ten Hag komt na afhaken Ziyech ook met goed nieuws: "Hij zit bij selectie"

Ajax maakte woensdagmiddag bekend dat Hakim Ziyech donderdag niet van de partij zal zijn als de Amsterdammers aantreden tegen Getafe.

ging vorige week met 2-0 onderuit op bezoek bij de Spanjaarden en staat dus voor een flinke klus om die nadelige stand om te draaien. Trainer Erik ten Hag kwam op de persconferentie in de aanloop naar het duel echter ook met goed nieuws.

"Quincy Promes gaat terugkeren in de wedstrijdselectie", was zijn reactie op een vraag vanuit het Spaanse journaille. De Oranje-international ontbrak de afgelopen weken met een hamstringblessure, maar is inmiddels voldoende hersteld om zijn rentree te maken.

Dinsdagochtend werd door De Telegraaf al gemeld dat Promes de groepstraining heeft hervat. De aanvaller zal het dus wel zonder Ziyech moeten zien te stellen. De twee vormden voor de winterstop een zeer succesvol duo.

Meer teams

"Nog steeds om dezelfde reden, het is nog niet genoeg hersteld", was Ten Hags verklaring voor het ontbreken van de spelmaker. "Gezien het vervolg kunnen we daar geen groot risico mee nemen. We kunnen niet het risico lopen om alles voor één wedstrijd op het spel te zetten."

Lees beneden verder

Naast Ziyech ontbreken overigens ook Noussair Mazraoui en David Neres tegen . De Braziliaan kampt al langer met een knieblessure en werd eigenlijk na de winterstop al terugverwacht:

"Dat proces verloopt inderdaad niet zoals we gehoopt hadden, maar we zullen geduldig moeten zijn. Dat is de natuur en het helingsproces gaat niet zoals we verwacht hadden."

"Ik denk dat je heel voorzichtig moet zijn om daar een schuldige voor aan te wijzen, want je hebt ook zoiets als de natuur. En de natuur laat zich niet dwingen."