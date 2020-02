Ten Hag komt met goed nieuws en prijst 'transformatie individualist'

Ajax kan spoedig weer beschikken over Hakim Ziyech.

De aanvallende middenvelder staat sinds medio januari aan de kant met een kuitblessure, maar trainer Erik ten Hag verwacht aanstaande zondag in het thuisduel van de Amsterdammers met weer een beroep te kunnen doen op hem.

Ten Hag laat zich zondagavond bij Rondo verder lovend uit over de 'transformatie' die Ziyech als voetballer heeft ondergaan

"Ik denk dat dat nog een beetje vroeg is", antwoordt de oefenmeester van op de vraag of Ziyech aanstaande woensdag weer van de partij is als men in de TOTO tegen speelt.

Het competitieduel van volgende week zondag met RKC moet echter haalbaar zijn voor Ziyech, die op 19 januari geblesseerd raakte in het thuisduel van Ajax met . "We kijken van dag tot dag, maar zondag moet hij er weer bij kunnen zijn", aldus Ten Hag.

Tafelgenoot Jan van Halst stelt dat Ziyech in het verleden, toen hij nog actief was bij sc en , 'nog een beetje een buitenbeentje was'. Inmiddels is de creatieveling echter een echte teamspeler, vindt de analist.

"Je kunt bij Ajax ook geen buitenbeentje zijn, maar dat hebben ze toch goed gedaan bij Ajax: om het denken in teamverband erin te krijgen. Zeker Erik heeft dat goed gedaan. Dat is heel makkelijk gezegd, maar dat heeft ongetwijfeld ook wel een keer geknetterd."

"Ik denk dat Hakim echt wel getransformeerd is", repliceert Ten Hag. "Dat startte al voor mijn tijd, onder Peter Bosz. Ik denk dat Hakim bij Twente acht kilometer bij wedstrijd liep en zijn momenten zocht. Bij Ajax is hij duidelijk getransformeerd van een individualist (in een speler die in teamverband denkt, red.)."

"Individualisten heb je wel nodig, maar hij denkt nu vooral in het teamverband en hij is ook gewoon de leider. Hij neemt verantwoordelijkheid en gaat voorop, als je ziet wat hij doet bij balverlies, hoe goed hij is in de omschakeling en hoeveel ballen hij wint: dat is ongekend."

Ten Hag benadrukt dat Ziyech niet per se dé leider is bij Ajax. "Hij is één van de leiders, maar hij is naar een leiderschap getransformeerd. Ik denk dat we een aantal leiders hebben, maar hij is zeker een van de spelers die het team op sleeptouw neemt."