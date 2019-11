Ten Hag kiest uiterst verrassende vervanger voor Neres

Zakaria Labyad vervangt de geblesseerde David Neres in het elftal van Ajax voor de wedstrijd tegen FC Utrecht.

Trainer Erik ten Hag brengt verder dezelfde elf namen binnen de lijnen als in de -wedstrijd tegen (4-4).

De basisplek voor Labyad is verrassend, want de oud-speler van kwam dit seizoen nog geen minuut in actie. De middenvelder kampte in de voorbereiding met een hamstringblessure en tot nu toe moest hij telkens genoegen nemen met een reserverol. In de groepsduels in de Champions League zat Labyad zelfs nog niet één keer bij de wedstrijdselectie.

Labyad kwam in de zomer van 2018 over van FC Utrecht. Vorig seizoen kwam hij tot twintig optredens in het eerste elftal, waarin hij vier goals en vier assists produceerde.

trapt voor eigen publiek om 12:15 uur af tegen FC Utrecht. De Amsterdammers staan nog steeds zes punten boven nummer twee , dat zondagavond op bezoek krijgt. FC Utrecht is na twaalf speelronden de nummer vier van de ranglijst.

Opstelling Ajax: Onana, Mazraoui, Veltman, Blind, Tagliafico; Van de Beek, Martínez, Ziyech; Labyad, Tadic en Promes.

Opstelling FC Utrecht: Paes, Van der Maarel, Hoogma, Janssen, Klaiber, Maher, Ramselaar, Van Overeem, Gustafson; Kerk en Van de Streek.