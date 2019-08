Ten Hag kan Ajax-fans niet geruststellen met updates over uitvallers

Ajax won zaterdagavond met 1-4 op bezoek bij VVV-Venlo, maar kwam toch niet geheel ongeschonden uit de strijd.

Quincy Promes viel namelijk al in de eerste helft uit met een blessure en na rust moest ook Hakim Ziyech de strijd vroegtijdig staken vanwege fysieke ongemakken. Trainer Erik ten Hag geeft na afloop aan dat beide aanvallers met enkelklachten kampen en kan niet beloven dat zij aanstaande dinsdag van de partij zijn, in het eerste duel van met APOEL Nicosia in de play-offs van de .

"Dat is nu nog moeilijk te zeggen", reageert de oefenmeester van Ajax desgevraagd. "Quincy moest er echt uit. Hij heeft het nog wel even geprobeerd, maar het ging echt niet meer." Promes moest zich op slag van rust laten vervangen door David Neres en oogde aangeslagen, vermoedelijk mede doordat het pas zijn eerste basisplaats dit seizoen in de was.

"Hakim had ook een momentje met zijn enkel, die dubbel klapte", vervolgt Ten Hag, die zal hopen tegen APOEL Nicosia te kunnen beschikken over Promes en Ziyech. "Of het een probleem vormt voor dinsdag, kan ik nog niet zeggen. Beide spelers zijn uit voorzorg gewisseld. Wat de exacte diagnose is, moeten we afwachten. Misschien morgen of overmorgen daarover meer."

Noussair Mazraoui ontbrak zaterdagavond tegen VVV vanwege knieklachten helemaal, maar zou de uitwedstrijd tegen APOEL Nicosia 'moeten kunnen halen', zo concludeert De Telegraaf naar aanleiding van de woorden van Ten Hag tijdens de persconferentie.

Mazraoui werd tegen VVV op de rechtsbackpositie vervangen door Sergiño Dest.