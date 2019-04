Ten Hag kan Ajax-fans niet geruststellen: "Het werd alleen maar erger"

Ajax won zaterdagavond met 6-2 van Excelsior, maar de Amsterdammers raakten wel Frenkie de Jong kwijt.

De middenvelder moest zich al na 28 minuten voetballen laten vervangen met een hamstringblessure. Erik ten Hag weet niet of De Jong dinsdag van de partij zal zijn tijdens de return tegen in de kwartfinales van de .



"Daar kan ik natuurlijk nog niet heel veel over zeggen", reageert de trainer van na afloop voor de camera van FOX Sports. "Hij had last van een opspelende hamstring, vandaar dat ik hem gewisseld heb. We wilden verder geen risico lopen en stonden ook al met 1-0 voor. We hebben hem eraf gehaald en gaan kijken hoe het zich de komende uren en dagen gaat ontwikkelen."



Ten Hag benadrukt dat De Jong voorafgaand aan het duel geen last had van de hamstring. "Nee, hij was fit om te spelen. Ik zag hem tijdens de wedstrijd niet lekker bewegen en dat werd alleen maar erger naarmate de wedstrijd vorderde. Vandaar dat we besloten hebben om verder geen risico te nemen", besluit de oefenmeester.



Ondanks het uitvallen van De Jong boekte Ajax een eenvoudige overwinning. Klaas-Jan Huntelaar was met drie doelpunten de grote man aan Amsterdamse zijde, terwijl ook Dusan Tadic met twee treffers en Kasper Dolberg een aandeel hadden in de overwinning. De ploeg van Ten Hag blijft koploper in de ; achtervolger heeft drie punten minder en speelt later dit weekeinde nog tegen .