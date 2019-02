Ten Hag is streng voor Dolberg en maakt verwijt naar ADO na 1-5 zege

Ajax pakte zondagmiddag op bezoek bij ADO Den Haag drie kostbare punten (1-5).

Kasper Dolberg had na vier officiële wedstrijden weer een basisplek en drukte zijn stempel in het Cars Jeans Stadion, door een strafschop te versieren en zelf tot scoren te komen. Toch trainer Erik ten Hag nog meer van de Deense spits: de oefenmeester van Ajax ziet een aantal verbeterpunten voor zijn pupil.

Dolberg maakte tegen ADO zijn negende competitietreffer van dit seizoen. "Dat zijn mooie cijfers, maar hij kan nog meer betekenen in het scoren", vertelt Ten Hag voor de camera's van FOX Sports . "In de balvastigheid kan hij nog groeien. Soms doet hij het heel goed, maar soms ook minder goed. Tom Beugelsdijk en Wilfried Kanon zijn fysieke spelers, maar hij moet dan beter zijn lichaam gebruiken. Het is een atletische jongen", verklaart de trainer van Ajax.



Buiten doelpunten wil Ten Hag dus meer zien van de 21-jarige aanvaller. "Hij heeft een belangrijke rol, ook als aanspeelpunt. Hij kan nog balvaster zijn en vervolgens vanuit de spits inzakken en voor de goal komen", vervolgt de oefenmeester. "Dan vergeet ik nog wat hij bij balverlies moet doen, in het drukzetten. Daar heeft een spits een belangrijke rol in. Dat hij kwaliteiten heeft, liet hij vandaag zien", erkent Ten Hag.



Op de persconferentie na de wedstrijd spreekt hij tevens zijn onvrede uit over het kunstgrasveld in Den Haag. Voor de wedstrijd en in de rust werd het veld niet besproeid, wat het voetballen lastig maakte. "Het is al jammer dat er hier in Nederland geen fans van Ajax zijn, hopelijk volgend jaar wel. Dat hoort bij een voetbalwedstrijd. Voetballen op kunstgras hoort ook al niet", aldus Ten Hag.



Volgens de trainer heeft ADO zich niet gehouden aan de regels die clubs onderling hebben opgesteld. "De clubs spreken aan het begin van het seizoen een sproeiprotocol af. Als die afspraken niet nagekomen worden, vind ik dat teleurstellend", baalt Ten Hag. "Het heeft niets met de KNVB te maken, want die staan hierbuiten. De clubs hebben het gezamenlijk afgesproken."