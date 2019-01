Ten Hag in onzekerheid over zieke Onana

Ajax hervat zondag de jacht op koploper PSV met een thuiswedstrijd tegen sc Heerenveen. Achter de naam van André Onana staat een vraagteken.

"Onana is ziek naar huis gegaan. Hij voelde zich vanwege hoofdpijn niet in staat om te trainen. Gelukkig hebben we nog twee dagen. Ik maak me vooralsnog geen zorgen", aldus trainer Erik ten Hag, geciteerd door Voetbal International . "Ik zou hem niet graag missen, hij staat bijna op eenzame hoogte in Nederland. Maar ik heb ook een goede vervanger", refereert de trainer aan Kostas Lamprou.



Ten Hag geeft aan dat Nicolás Tagliafico niet beschikbaar is vanwege een knieprobleem, opgelopen tijdens het trainingskamp in de Verenigde Staten. De oefenmeester noemt Daley Blind, Noussair Mazraoui en Daley Sinkgraven als opties als linksback. "Eind 2018 was hij pas weer écht trainingsfit, nu gaat hij richting wedstrijdfit", zegt Ten Hag over Sinkgraven, geciteerd door Ajax Showtime . "Hij kan uitstekend uit de voeten als linksback. In ons spel zijn onze vleugelverdedigers vaak middenvelders of zelfs aanvallers."



Maximilian Wöber is geen optie meer voor Ten Hag, aangezien de Oostenrijker is verkast naar Sevilla. De verdediger lag goed in de groep, stelt de trainer. "Dan is het natuurlijk altijd een gemis. We gunnen hem deze transfer ook. Hij gaat naar een mooie club in een prachtige competitie." Ten Hag laat op de site van Ajax weten tevreden te zijn over aanwinsten Lisandro Magallán en Lassina Traoré.



"Magallán maakt een uitstekende indruk. Hij bevestigt het beeld dat we van hem hadden gekregen na alle scoutingreizen. Traoré doet het ook ontzettend goed. Hij is jong, een groot talent. We wilden hem eigenlijk al vorig jaar naar Amsterdam halen, maar dan mocht toen nog niet. Lassina zal eerst bij Jong Ajax beginnen om zo een beetje te kunnen wennen", besluit Ten Hag.