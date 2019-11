Ten Hag: "Ik twijfel niet: hij wordt de beste ter wereld op zijn positie"

Erik ten Hag volgt de verrichtingen van Matthijs de Ligt bij Juventus op de voet.

De trainer van was in Amsterdam lange tijd coach van de twintigjarige verdediger en ziet dat de Oranje-international moet wennen aan zijn nieuwe werkomgeving in Italië. Ten Hag heeft er echter alle vertrouwen in dat De Ligt zal uitgroeien tot een wereldtopper.

"Ja, ik probeer Matthijs en alle andere spelers die ik heb getraind te volgen", reageert Ten Hag op de vraag van een journalist van Tuttosport of hij wedstrijden van De Ligt bij bekijkt. "Ik ben erg trots op wat hij in zijn eerste maanden bij Juventus heeft gedaan. Ik ben ervan overtuigd dat hij iedere wedstrijd steeds verder zal groeien."

Lees beneden verder

"Ik weet niet of De Ligt nu op zestig, zeventig of tachtig procent van zijn potentieel zit, maar we praten wel over een van de beste verdedigers van Europa. Ik twijfel niet: hij wordt de beste ter wereld op zijn positie", aldus Ten Hag, die niet alle kritiek op De Ligt terecht vindt. Zo wordt de stopper bekritiseerd omdat hij onder meer te vaak hands maakt.

"Maar dat probleem...", lacht Ten Hag die kritiek meteen weg. "Matthijs doet ervaring op, maar speelt nu al op een erg hoog niveau. Dit is zijn eerste buitenlandse avontuur en is pas twintig jaar. Hij is nog jong", besluit de oefenmeester.

De Ligt, die tot de zomer van 2024 heeft getekend in Turijn, heeft tot op heden twaalf wedstrijden gespeeld voor la Vecchia Signora .