Ten Hag: "Ik snap het, maar het wordt heel ongemakkelijk gebracht"

Ajax begint het nieuwe Eredivisie-seizoen zaterdagavond met een uitwedstrijd tegen Vitesse. Daley Blind speelt opnieuw op het middenveld.

Vorige week deed hij dat ook al met succes tegen in het kader van de Johan Cruijff Schaal (2-0 overwinning). Erik ten Hag heeft met de positie van Blind 'niet zozeer' ingespeeld op het vertrek van Frenkie de Jong naar en het naderende vertrek van Lasse Schöne naar Genoa.



Vorig seizoen speelde Blind vooral als centrumverdediger, doordat het middenveld prima bezet was met onder anderen De Jong en Schöne. De Jong is vertrokken, terwijl Schöne op het punt staat te vertrekken. "Je zoekt aan het begin van het seizoen altijd naar de juiste balans. We hebben op die positie organiserend vermogen nodig en dat kan Daley als geen ander brengen: mensen neerzetten en organiseren", licht Ten Hag voorafgaand aan de wedstrijd tegen toe voor de camera van FOX Sports.



Vorig seizoen werd het hart van de -defensie nog gevormd door Matthijs de Ligt en Blind; zaterdag starten Perr Schuurs en zomeraanwinst Lisandro Martínez in de basis. Ten Hag erkent dat Martínez naar tevredenheid functioneert, waardoor Blind een linie kan opschuiven. "Martinez kan heel goed spelen van achteruit, op verschillende posities en zeker ook centraal. Zo vielen twee dingen bij elkaar", vervolgt de oefenmeester van Ajax.



Ten Hag zegt het tot slot 'helemaal niet raar' te vinden dat Ajax door veel kenners wordt beschouwd als titelfavoriet. Toch mist de coach de nuance. "Ik snap dat het zo is, maar het wordt heel ongemakkelijk gebracht, alsof die andere teams niet meer meedoen. Vorig jaar zeiden de kenners ook dat Ajax in de winter al kampioen zou zijn. Dat was vorig jaar niet zo en dat zal dit seizoen ook niet zo zijn”, verzekert hij.