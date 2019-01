Ten Hag: "Hou op, dat mag je zo'n jongen niet aandoen"

Erik ten Hag is er geen voorstander van om spelers als Frenkie de Jong te vergelijken met grote spelers uit het verleden.

De Jong heeft een uitstekende eerste seizoenshelft achter de rug en de 21-jarige middenvelder werd recent zelfs vergeleken met Johan Cruijff. "Jullie als media plakken zo'n speler heel snel een sticker op. 'Nieuwe Cruijff' Hou op, dat mag je zo'n jongen niet aandoen. Als ik me er een keer aan mag bezondigen, vind ik 'm qua motoriek veel meer op Günter Netzer lijken. Maar laat hem alsjeblieft vooral zijn eigen identiteit behouden en die verder ontwikkelen. Iedereen ziet wel hoe groot het talent van Frenkie is", zegt Ten Hag in Voetbal International .



De middenvelder speelde in de eerste seizoenshelft 27 wedstrijden voor de Amsterdammers en in september maakte De Jong zijn debuut in Oranje. "Het heeft nog even geduurd voordat hij er stond, maar dat had te maken met de zoektocht naar zichzelf. Was hij een 10, een 6 of juist een 8? We hebben hem nog centraal achterin gehad, doordat we met Frenk op die plek gewoon heel goed speelden."



"Zuiver hypothetisch, hè: ik denk dat wij vorig jaar een grote kans hadden gehad kampioen te worden, als Frenkie niet geblesseerd was geraakt", gaat Ten Hag verder. Hij ziet ook nog enkele verbeterpunten bij De Jong. "Van mij mag hij alleen nog dominanter worden, vooral in de eindfase. Hij heeft nu drie keer gescoord in de Eredivisie (inmiddels vier keer, red.), een lucky tegen Feyenoord en twee tegen Willem II en PEC Zwolle. Pas zijn eerste goals in de Eredivisie, terwijl hij zo goed is en tweebenig."