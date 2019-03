Ten Hag hoopvol: "De baas ontbreekt bij Real Madrid"

Erik ten Hag ziet kansen voor Ajax in het Champions League-duel met Real Madrid. De trainer stond maandagavond de pers te woord in Santiago Bernabéu.

De Amsterdammers moeten daar dinsdagavond een 1-2 nederlaag wegpoetsen. "Wij hebben altijd de intentie om het initiatief te pakken. Dat is onze stijl van voetballen. Real is een geslepen ploeg en ze zullen ons tot fouten proberen te dwingen en bij de strot pakken", verwacht de coach.



De Madrilenen werden zaterdag door Barcelona op twaalf punten achterstand gezet in LaLiga. Ten Hag heeft die wedstrijd goed bekeken. "Natuurlijk heb ik El Clásico gezien, maar ik heb ook veel andere wedstrijden van Real bekeken. In onze eigen wedstrijd zagen we de kracht en de kwetsbaarheid van Real, die we ook hebben aangetoond in Amsterdam. Het ontbreken van Sergio Ramos is ook een aderlating, hij is de baas achterin. Als een dergelijke speler ontbreekt, wordt de ploeg daar niet sterker op."



Voor de Koninklijke is de Champions League de enige kans op een hoofdprijs. "Dat brengt waarschijnlijk een andere instelling mee het veld op. Wij zijn nog op drie fronten actief, maar willen net zo graag. Onze spelers zijn hongerig en ambitieus, ze zullen dezelfde mentaliteit op het veld brengen als de spelers van Real", hoopt Ten Hag, die door de Spaanse pers ook werd gevraagd naar de spelers van Real. "Ze hebben veel goede spelers. Als ik dan toch moet kiezen, ik ben een fan van Luka Modric."



In Spanje werd ook gesproken over het vrije weekeinde van Ajax. Ten Hag vraagt zich echter of af dat bepalend zal zijn. "We spelen onze 42e wedstrijd van het seizoen en zijn de enige ploeg die over is gebleven vanuit de voorronden. Een aantal van onze spelers kwam afgelopen zomer direct van het WK. Nu hebben wij binnen een zwaar programma een klein voordeeltje gehad. Of dat de bepalende factor zal zijn, is moeilijk vast te stellen. Voetbal is een complexe sport", sluit Ten Hag af.