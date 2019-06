Ten Hag: "Hij kan vertrekken, maar er is ook grote kans dat hij blijft"

Na het vertrek van Frenkie de Jong en de aanstaande transfer van Matthijs de Ligt lijkt ook Hakim Ziyech deze zomer Ajax te gaan verlaten.

zou op dit moment de meest concrete gegadigde zijn voor de Marokkaans international. Trainer Erik ten Hag sluit echter niet uit dat hij volgend seizoen toch over de spelmaker kan beschikken.



"Ik weet dat hij kan vertrekken, maar er is ook een grote kans dat Ziyech blijft", laat de oefenmeester vrijdagmiddag optekenen tijdens een persmoment. sorteerde met de komst van Quincy Promes alvast voor op het eventuele vertrek van aanvallende krachten en Ten Hag sluit niet uit dat er nog het een en ander gaat gebeuren op transfergebied: "Natuurlijk houd je met een aantal scenario's rekening en kun je er ook zelf een aantal dingen aan doen. Je goed voorbereiden wat betreft de samenstelling van de selectie, je scouting, het leggen van de juiste lijnen", somt hij op.



"Ik denk dat wij er nuchter in staan en op dit moment is het nog vrij rustig. We weten dat er spelers gaan vertrekken, maar ik denk ook dat we een hele grote kern gaan behouden." Naast Promes wordt ook collega-international Steven Bergwijn al geruime tijd in verband gebracht met een overstap naar Ajax. De trainer trapt vrijdag echter op de rem wat betreft de geruchten over de aanvaller van : "Bergwijn is bij ons nooit genoemd. Dat is wat jullie ervan maken."



"Als wij nieuws hebben, dan melden we dat. Zo doen we het altijd. Ondertussen doen we ons werk. We hebben onze lijstjes klaar. Per positie. Dat is de stand van zaken. Ik zeg niet dat Bergwijn niet op het lijstje staan, maar ook niet dat hij er wel op staat." Ten Hag maakt echter wel duidelijk dat de komst van een 'type Bergwijn' niet per se af hoeft te hangen het vertrek van andere spelers bij zijn club: "Nee, dat hoeft niet. Het zou kunnen dat spelers die heel aantrekkelijk zijn op de transfermarkt uiteindelijk toch blijven en dan hebben we een mooie selectie met veel concurrentie. Dat is wat we beogen."