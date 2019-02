Ten Hag: "Hij kan niet alleen goed voetballen maar brengt ook veel energie"

Op zijn 49e verjaardag kreeg trainer Erik ten Hag van zijn spelers het cadeau waar hij zo naar verlangde.

Met vooral na rust goed voetbal brak Ajax voor eigen publiek met een serie van tien tegentreffers in twee competitieduels met sc Heerenveen en Feyenoord. VVV-Venlo werd met 6-0 verslagen. Maar van opluchting was geen sprake, zo vertelde de coach.

"Waarom zou ik opgelucht zijn? Ik denk dat we het goed hebben gedaan", zei Ten Hag in gesprek met FOX Sports . "Voor rust wilden we te graag en gingen er nog best veel dingen fout. Maar het is ook niet makkelijk om tegen zo'n verdedigende ploeg te spelen. Na rust hebben we het gewoon goed gedaan. Dit was weer het Ajax wat we willen zien."



"Hier kunnen we mee verder." Ajax overtuigde tegen VVV voor rust nog niet, maar stond halverwege wel met 1-0 voor dankzij Hakim Ziyech. In de tweede helft voerden Kasper Dolberg, Dusan Tadic, David Neres, Klaas-Jan Huntelaar en Donny van de Beek de score verder op in de Johan Cruijff ArenA.



"De spelers zijn kritisch op zichzelf geweest afgelopen week", vond Ten Hag. "Het was duidelijk dat we bij balverlies niet goed stonden. Fijn was dat Nicolás Tagliafico er weer bij was. Nico kan niet alleen goed voetballen maar brengt ook veel energie in de ploeg. Hij is erg belangrijk voor Ajax." Volgende week reist Ajax af naar Almelo voor het uitduel met Heracles. Vier dagen na die wedstrijd wacht Real Madrid in de achtste finales van de Champions League.



"Elke ploeg valt weleens gedurende een seizoen. Het gaat erom hoe je weer opstaat en dat was vandaag uitstekend. Ik heb vandaag goede aanzetten gezien en de dingen die we voor de winter deden. Of die vorm ook al weer terug is? Nee, dat is me nog te snel. Maar we hebben stap één gezet. Dit zal de spelers bevestigen dat ze binnen hun taak in een goede afstemming moeten spelen." Ajax verkleinde de achterstand op koploper PSV in ieder geval voor even tot twee punten. De landskampioen speelt zondagmiddag nog thuis tegen Fortuna Sittard.