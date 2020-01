Ten Hag: "Hij kan echt geweldig voetballen, maar hij moet het koppelen"

Ajax neemt het woensdagavond in eigen huis op tegen Spakenburg in het kader van de TOTO KNVB Beker.

Tot op heden weten aankopen Edson Álvarez en Razvan Marin nog niet te imponeren bij de Amsterdamse club en zijn ze niet verzekerd van een basisplaats. Volgens het Algemeen Dagblad is de kans aanwezig dat het duo tegen de amateurs veel speeltijd krijgt.

'De verwachtingen waren hooggespannen, maar ook na flink wat aanpassingsmaanden, en blessures in de selectie, is van een basisplaats geen sprake', zo stelt de krant. Álvarez moet zich vooral gaan focussen op de positie van centrale verdediger, zo luidt de conclusie.

'Maar met Joël Veltman en Perr Schuurs heeft de Mexicaan vooralsnog twee concurrenten voor zich.' Trainer Erik ten Hag erkent dat de verdediger annex middenvelder een goede optie voor achterin is. "Hij maakt een goede indruk."

"Hij moet nog aan een aantal zaken werken, maar de kwaliteiten zijn aanwezig om op deze positie te spelen", aldus de coach van de Amsterdammers, die ook nog een kritiekpunt heeft bij middenvelder Marin. De coach is van mening dat de Roemeen sneller moet gaan handelen.

"Wij spelen in heel kleine ruimtes. Als ik zie hoe bijvoorbeeld Donny van de Beek dat nu doet: dat is een wereld van verschil met vorig seizoen. Hij slaagt erin zichzelf of anderen in heel kleine ruimtes toch vrij te spelen."

Lees beneden verder

"Dat zal Razvan ook moeten doen. Hij kan echt geweldig voetballen, maar hij zal het moeten koppelen aan snel denken", aldus Ten Hag, die stelt dat een winterse huurtransfer uitgesloten is voor Marin.

De Telegraaf verwacht dat Hakim Ziyech, die geblesseerd uitviel in het duel met (2-1), de wedstrijd tegen Spakenburg overslaat. Volgens het dagblad wil Ten Hag geen risico nemen met de middenvelder.

'Wellicht krijgen reserves als Lassina Traoré, Jurgen Ekkelenkamp en Carel Eiting, die goed invielen tegen Sparta, opnieuw speeltijd', zo klinkt het.