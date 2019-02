Ten Hag: "Hij is zeker uit zijn vormdip, dat zag je vandaag en tegen Real"

Ajax profiteerde zondag optimaal van het puntenverlies dat PSV zaterdagavond leed bij sc Heerenveen (2-2).

Na de 5-0 overwinning op NAC Breda zijn de Amsterdammers de koploper tot vier punten genaderd. "We moeten er niet te veel naar kijken, maar het is goed dat we inlopen", stelt Donny van de Beek in gesprek met VTBL .

Van de Beek kan ook weinig met de nederlaag die Real Madrid zondag leed tegen Girona (1-2). Als Ajax op 5 maart hetzelfde weet te presteren in het Santiago Bernabéu, dwingt het op zijn minst een verlenging af in de achtste finale van de Champions League. "Het zegt helemaal niets over de wedstrijd daar. Real blijft Real en die hebben gewoon heel veel kwaliteit. We moeten gewoon zorgen dat we ons niveau halen. We zullen daar top moeten zijn."



Net als tegen Real Madrid stond Dusan Tadic ook tegen NAC opgesteld als valse spits. Dat was 'geen probleem' voor de Serviër, zo vertelt hij aan FOX Sports . "Valse spits, nummer tien, links, rechts... ik speel mijn hele carrière al overal", somt hij op. Ook Tadic wil nog niet al te veel kwijt over de titelstrijd met PSV. "De titel? We geloven erin, maar we zullen het zien aan het einde van de competitie."



Trainer Erik ten Hag is blij met het optreden van Frenkie de Jong. De middenvelder merkt tegenover de NOS zelf op dat hij kort na de winterstop minder onbevangen en vrijuit speelde, maar volgens Ten Hag gaat het nu beter. "Of hij uit de vormdip is? Dat is wel zeker. Dat zag je tegen Real Madrid en vandaag ook weer."



"Als je de wedstrijd niet hebt gezien en je ziet 5-0 staan, dan kun je tevreden zijn", voegt Noussair Mazraoui eraan toe in gesprek met AT5 . Hij stelt dat Ajax nog wel wat extra doelpunten had kunnen maken, vooral aan het begin van de wedstrijd. De speelwijze van Ajax kostte echter veel energie. "Je moet heel veel energie in het vrijlopen steken, want zij gaan in een blok staan. Je moet de bal heel snel laten gaan en mensen moeten diep lopen en zichzelf opofferen zodat iemand anders vrijkomt."