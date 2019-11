Ten Hag: "Hij heeft geweldige stappen gemaakt en moet het nu laten zien"

Erik ten Hag moest puzzelen voor de uitwedstrijd van Ajax in de Champions League tegen Lille OSC.

Daley Blind en Joël Veltman ontbreken door een schorsing in het centrum van de verdediging en worden vervangen door Lisandro Martínez en Perr Schuurs, terwijl Noussair Mazraoui op het middenveld speelt. Ten Hag licht in gesprek met Veronica zijn keuzes toe.

"Ik wil de structuur van het elftal intact houden, dus een rechts- en linkspoot in het centrum. Ik wil voetballend vermogen op het middenveld, dat hebben we zeker met Mazraoui."

"We moeten concessies doen, omdat je twee spelers in het centrum mist. We halen een speler daar weg, anders hadden we daar twee rechtsbenige spelers gehad die daar nog nooit hadden samengespeeld. Deze twee spelers hebben in het begin van de competitie een paar wedstrijden met elkaar gespeeld', verklaart Ten Hag over het centrale duo Schuurs en Martínez.

"In het begin van het seizoen lag het heel dicht bij elkaar, maar we hebben de keuze op basis van ervaring gemaakt en dat was terecht. Perr deed het goed en daar waren we uitermate content mee", vertelt de oefenmeester over Schuurs.

"Hij heeft geweldige stappen gemaakt en nu moet hij het op het podium van de laten zien. Voetballend, wendbaarheid, positioneel, snelheid: op heel veel vlakken is hij vooruit gegaan. In de doet hij het goed, maar hij moet het nu op het hoogste podium laten zien."

"De basistaak is verdedigend, maar het gaat zeker ook om opbouwen. Daarom ook deze formatie, want ik verwacht dat gaat stormen. We zullen voetballend vermogen moeten hebben, daarom hij en Martínez", vervolgt Ten Hag.

Hij stelt dat de verdediging op zijn hoede moet zijn voor Victor Osimhen en is benieuwd naar de formatie van Lille. "Het hangt een beetje van hen af, hoe ze gaan spelen. Ik weet het niet, met deze namen kunnen ze twee kanten op. We zullen dat moeten lezen. Wie dat moeten doen? Hakim Ziyech. Maar ook Donny van de Beek en Noussair Mazraoui."