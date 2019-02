Ten Hag: "Het kwam toevallig voorbij, er is dus nog wat mogelijk daar"

Ajax won zondagmiddag met 5-0 van NAC Breda en Erik ten Hag hoorde vervolgens dat Real Madrid thuis van Girona had verloren.

Ajax liep in de tweede helft na een moeizame eerste uit naar een comfortabele voorsprong en Ten Hag was tevreden met wat hij na de pauze te zien kreeg. "We willen winnen en het publiek vermaken. Dat is wel gelukt", zei hij na afloop volgens het ANP. Ten Hag koos er tegen de hekkensluiter voor om met Dusan Tadic in de punt van de aanval te beginnen en dat leidde ertoe dat Kasper Dolberg zijn basisplaats verloor aan David Neres. De Deense spits werd in de rust echter alsnog ingebracht voor landgenoot Lasse Schöne.



"We begonnen met dezelfde opstelling als tegen Real Madrid omdat ik stabiliteit in mijn ploeg wil krijgen. Tegen Real speelden we denk ik onze beste wedstrijd van het seizoen. De eerste twintig minuten tegen NAC waren ook goed, maar als de 1-0 dan uitblijft dan worden we toch weer te gehaast. Ik vond dat we Dolberg nodig hadden", legde de oefenmeester zijn beweegredenen uit.



Ten Hag besloot Nicolás Tagliafico en Dusan Tadic een dik kwartier voor tijd naar de kant te halen ten faveure van Joël Veltman en Jurgen Ekkelenkamp. De trainer moest toegeven dat zijn ploeg na deze wissels meer moeite had om door de verdediging van NAC heen te breken: "Maar Veltman is er lang uit geweest. Hij verdient speeltijd want we hebben hem misschien nog nodig. En Ekkelenkamp manifesteert zich ook erg goed. Hij verdiende een keer een kans."



Tegelijkertijd met de wedstrijd van Ajax ging Champions League-tegenstander Real Madrid verrassend in eigen huis onderuit tegen laagvlieger Girona. Ajax verloor woensdag nog met 1-2 van de Koninklijke en zal op 5 maart in de return moeten zien die achterstand weg te poetsen: "Het kwam toevallig voorbij. Er is dus wat mogelijk daar in Madrid", voegde Ten Hag met een glimlach toe bij FOX Sports.