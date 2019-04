Ten Hag: "Het is goed voor de Eredivisie dat ze terugkeren"

FC Twente kan vrijdag kampioen worden in de Keuken Kampioen Divisie. De Tukkers spelen dan een uitwedstrijd tegen Jong Ajax.

werkt niet mee aan het verzoek van Twente om dat duel van sportcomplex De Toekomst naar de Johan Cruijff ArenA te verplaatsen. "En dat is geen onwil", benadrukte een woordvoerder maandag. In tegenstelling tot De Toekomst is de thuishaven van Ajax geen eigendom van de club en moet deze gehuurd worden.



mag vrijdag slechts 185 supporters meenemen naar Amsterdam. "Het is niet zo dat wij de Johan Cruijff ArenA even vlak voor Pasen kunnen huren", gaf de zegsman in gesprek met het ANP te kennen. "Het is vervelend voor FC Twente en wij willen echt niet vervelend doen. Maar wij hebben ook vaak gehad dat we wel meer fans naar een uitwedstrijd wilden meenemen."



De uit Twente afkomstige Erik ten Hag wilde voorafgaand aan de -wedstrijd tegen niet kwijt hoe en waar het duel van de beloften moet worden gespeeld. "Het gaat erom hoe je het kunt organiseren en ik denk dat er heel veel tukkers naar Amsterdam komen om het kampioenschap te vieren. Ik ben blij dat FC Twente terug gaat komen", werd hij door De Telegraaf geciteerd.



"Maar dat is logisch, want ik heb er een verleden van 23 jaar en weet hoe het voetbal in het Oosten leeft. Ik denk dat het goed is voor de dat FC Twente terugkeert." FC Twente legde het verzoek om verplaatsing naar de ArenA enkele weken geleden al neer in Amsterdam, toen ook al zonder resultaat. Gezien het belang van de wedstrijd deed Twente opnieuw vergeefs een verzoek.



Het bezoekersvak van het hoofdveld op De Toekomst biedt plaats aan slechts 185 bezoekers. Jong Ajax voldoet ruimschoots aan de eisen van de KNVB die voorschrijven dat de bezoekers minimaal 2,5 procent van de beschikbare plaatsen van het gehele stadion moeten krijgen. FC Twente wil met veel meer fans naar Amsterdam reizen.