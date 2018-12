Ten Hag: "Het betekent dat wij verrassender en onvoorspelbaarder zijn"

Afgezien van een vroege kans voor Daryl van Mieghem kwam De Graafschap er zondag niet aan te pas in de uitwedstrijd tegen Ajax.

Dat de wedstrijd eigenlijk nooit spannend werd, is volgens Erik ten Hag volledig de verdienste van zijn ploeg. "Dat hebben wij ervan gemaakt", benadrukt de trainer in gesprek met FOX Sports . "Ik moet de spelers een groot compliment geven hoe ze de speelwijze hebben uitgevoerd."

Ajax won met 8-0: de grootste thuiszege in de Eredivisie sinds een 9-0 overwinning op Sparta Rotterdam in maart 2001. Hakim Ziyech en Daley Blind maakten hun eerste hattrick in competitieverband. Blind heeft zelfs nog nooit meer dan twee doelpunten geproduceerd in een heel Eredivisie-seizoen; nu maakte hij er drie in één duel. "We hebben veel gecreëerd en ik heb geweldige aanvallen en individuele uitblinkers gezien. Daley Blind bijvoorbeeld, maar we hadden er nog meer die weergaloos goed hebben gespeeld."



Ten Hag denkt wel te weten waarom Ajax een scala aan spelers heeft die doelpunten kunnen maken. Zo kwam ook Noussair Mazraoui tot scoren; de verdediger maakte zijn derde officiële doelpunt van het seizoen. "Wij verdedigen met iedereen en vallen aan met iedereen middels variabel aanvalsspel. We werken hard aan de perfectionering van onze speelwijze", legt de oefenmeester uit. "Daley weet nu ook dat hij kan scoren. Op magnifieke wijze, denk ik. Dat betekent alleen maar dat wij verrassend en onvoorspelbaar zijn."



Het feit dat de wedstrijd veel weghad van een schiettent, heeft Ajax volgens Ten Hag ook zelf afgedwongen. "We hebben De Graafschap teruggedrongen. Dat is helemaal niet makkelijk tegen een ploeg die conditioneel goed is en compact staat om dan zoveel kansen bijeen te spelen. We waren doelgericht en dat moeten we hebben, denk ik." Ajax heeft dit kalenderjaar nog twee wedstrijden te gaan: woensdag tegen Roda JC Kerkrade (uit, in de KNVB Beker) en zondag tegen FC Utrecht (uit, in de Eredivisie).