Ten Hag heeft Promes terug en zet talenten op middenveld en voorin

Quincy Promes maakt zaterdagmiddag zijn rentree bij Ajax.

speelt zaterdag tegen zijn laatste oefenwedstrijd voordat de weer van start gaat en Promes maakt zijn rentree in de basiself van trainer Erik ten Hag.

De aanvaller ontbrak vanwege een blessure in de laatste wedstrijden voor de winterstop, maar is nu weer helemaal fit. Ten Hag ruimt daarnaast basisplekken in voor de talenten Ryan Gravenberch en Lassina Traoré.

Ajax speelde op het trainingskamp in Qatar donderdag al een oefenwedstrijd tegen AS Eupen. Door treffers van Siem de Jong en Traoré werd het 2-0.

Volgende week zondag hervatten de Amsterdammers de competitie met een thuiswedstrijd tegen Sparta.

Opstelling Ajax: Onana; Mazraoui, Veltman, Martínez, Tagliafico; Van de Beek, Gravenberch, Ziyech; Tadic, Traoré, Promes.