Ten Hag heeft plaats voor Varela in selectie voor trainingskamp Ajax

Ajax reist met 29 spelers af naar De Lutte voor het jaarlijkse trainingskamp aldaar, zo meldt de Amsterdamse club maandag via de officiële kanalen.

Meest opvallende naam op de lijst van Erik ten Hag is die van Bruno Varela. De Portugese doelman werd het tweede gedeelte van afgelopen seizoen door gehuurd van , met de optie tot koop. Er zijn vanuit beide clubs nog geen geluiden naar buiten gekomen dat Varela opnieuw wordt verhuurd of zelfs is verkocht.

In de Portugese media werd zaterdag gemeld dat Ajax de 24-jarige doelman opnieuw wil huren, wat echter nog niet is bevestigd door de clubleiding. Zijn contract bij Benfica loopt nog drie seizoenen door. Varela moet in de Johan Cruijff ArenA André Onana voor zich dulden, die met Kameroen deelneemt aan de Afrika Cup. Daarnaast beschikt Ten Hag over Kjell Scherpen, Dominik Kotarski en Benjamin van Leer.



Ten Hag geeft enkele talenten de kans zich te bewijzen in De Lutte. Brian Brobbey, Sergiño Dest en de gebroeders Jurriën en Quinten Timber reizen af naar Overijssel. Naast Onana ontbreken ook Hakim Ziyech en Noussair Mazraoui, die met Marokko aan de Afrika Cup deelnemen. David Neres en Nicolás Tagliafico hebben met respectievelijk Brazilië en Argentinië verplichtingen op de Copa América. Matthijs de Ligt en Daley Blind hebben nog vakantie, omdat zij met Oranje deelnamen aan de finaleronde van de .



Ajax speelt tijdens het trainingskamp in De Lutte twee oefenwedstrijden. Dinsdag is Quick '20 de tegenstander. Het eerste fluitsignaal klinkt om 19.00 uur. Zaterdagavond is op hetzelfde tijdstip de Deense kampioen Aalborg BK de tegenstander van de kampioen uit Amsterdam.



De volledige selectie:



Doel: Bruno Varela, Dominik Kotarski, Kjell Scherpen, Benjamin van Leer



Verdediging: Joël Veltman, Perr Schuurs, Lisandro Magallán, Lisandro Martínez, Kik Pierie, Sergiño Dest, Sven Botman, Boy Kemper, Jurriën Timber



Middenveld: Carel Eiting, Zakaria Labyad, Dani de Wit, Ryan Gravenberch, Jurgen Ekkelenkamp, Noa Lang, Jasper ter Heide, Victor Jensen, Quinten Timber



Aanval: Klaas-Jan Huntelaar, Lassina Traoré, Vaclav Cerny, Nicolas Kühn, Danilo Pereira, Dennis Johnsen, Brian Brobbey.