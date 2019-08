"Ten Hag had Schreuder eruit moeten gooien, als je dat als hoofdtrainer weet"

Dick Advocaat kan zich niet voorstellen dat er onvrede bestaat binnen de spelersgroep van Ajax.

Johan Derksen wist maandag tijdens de uitzending van Veroncia Inside te melden dat hij uit 'betrouwbare bron' heeft begrepen dat Dusan Tadic en Hakim Ziyech niet tevreden zijn over Erik ten Hag. Advocaat zegt voorafgaand aan de wedstrijd tussen en APOEL Nicosia dat hij zich niet kan voorstellen dat er zulke onvrede bestaat binnen de spelersgroep van de Amsterdammers. "Niet na zo'n goed seizoen", zegt hij bij Veronica .

"Wat Hans Kraay jr zei, dat wist ik ook. Dat Schreuder het lek was naar de media. Ten Hag had hem al lang eruit moeten gooien. Als je dat als hoofdtrainer weet van je assistent... Kraay bevestigde wat ik ook gehoord had. Ik heb het nooit verteld", vertelt Advocaat. Alfred Schreuder werkte de voorbije anderhalf jaar als assistent van Ten Hag bij Ajax en maakte eerder deze zomer de overstap naar TSG 1899 , waar hij als hoofdtrainer aan de slag is gegaan. Tadic en Ziyech zouden het volgens Derksen zelfs 'verschrikkelijk' vinden dat Schreuder, die bestempeld wordt als het 'tactische brein', naar de is vertrokken.

Valentijn Driessen, journalist van De Telegraaf , onderschrijft bij Radio Veronica het verhaal van Derksen. "Dit is exact het verhaal dat ons te oren is gekomen, het klopt volgens mij als een bus. We zien het ook eigenlijk iedere wedstrijd gebeuren. Ajax begint wel aardig, maar dan wordt er iets gevraagd in de eerste helft en dan gebeurt er niks", zo wijst Driessen op de voorbije wedstrijden tegen PAOK Saloniki en APOEL Nicosia.

"In de tweede helft gaat het dan weer aardig, dan zijn ze met hetzelfde idee uit de kleedkamer gekomen. Maar dat gaat het op gegeven moment weer fout en gebeurt er weer niks."

Ziyech en Tadic verlengden eerder deze zomer hun contract bij Ajax. "Wat denk jij voor dat salaris? Daarvoor wil ik ook wel bijtekenen en dan nemen ze Ten Hag op de koop toe", stelt de journalist van De Telegraaf .

Ziyech ontkrachtte eerder deze week op de persconferentie in aanloop naar de wedstrijd tegen APOEL de uitspraken van Derksen. "Die Ziyech kan moeilijk zeggen dat hij het niet ziet zitten in Ten Hag. Je weet exact hoe dat gaat, dat gaat hij niet doen. Off the record praten ze anders over hem, dat is een gegeven. Die jongens zullen dat niet laten blijken op het veld, want het is ook hun brood. Ze vinden het verschrikkelijk dat Schreuder weg is, dat was een echte people manager . Dat is Ten Hag duidelijk niet."