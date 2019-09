Ten Hag haalt vier talenten definitief bij A-selectie van Ajax

Sergiño Dest, Jurgen Ekkelenkamp, Noa Lang en Ryan Gravenberch mogen zich officieel speler van Ajax 1 noemen.

Het viertal is door hoofdtrainer Erik ten Hag per direct overgeheveld naar de A-selectie van de Amsterdammers, zo meldt de regerend landskampioen via de officiële kanalen.

Dest (18), Ekkelenkamp (19), Lang (20) en Gravenberch (17) hebben een dermate goede indruk gemaakt op Ten Hag dat de coach heeft besloten om hen definitief bij zijn selectie te halen. "Kansen moet je verdienen en dat hebben deze spelers in de afgelopen periode gedaan. Ze tonen de potentie om een bijdrage te leveren aan 1 en daarom worden ze overgeheveld naar de selectie", verklaart Ten Hag zijn besluit op de clubwebsite.

Het viertal heeft al gedebuteerd in het eerste elftal van Ajax. Ekkelenkamp kwam op 19 april tegen binnen de lijnen als vervanger van Noussair Mazraoui. Gravenberch maakte vorig seizoen in de uitwedstrijd tegen zijn debuut. Met zijn 16 jaar en 130 dagen werd hij de jongste Ajax-debutant ooit. Lang maakte daarna zijn debuut in de bekerwedstrijd tegen Ten Werve.

Dest heeft dit seizoen pas gedebuteerd. Hij maakte een sterke indruk tijdens de voorbereiding op deze jaargang en maakte zijn eerste officiële minuten in Ajax 1 tegen PSV in de strijd om de Johan Cruijff Schaal.

Dest heeft inmiddels zeven officiële duels voor Ajax achter zijn naam staan. Mogelijk komt daar zaterdag tegen sc (18:30 uur) weer een wedstrijd bij.